日式「整體衛浴」台灣為何不普及？內行曝「2大硬傷」

網友好奇日本的「整體衛浴」，為何在台灣普及率不高？示意圖。（資料照）

網友發文說，參觀建材展時被如同日本飯店的「整體衛浴」吸引，認為其「坐浴」設計與空間分離機能，極其符合台灣高齡化社會。然而，他好奇「為何這項設計在台灣普及率不高」？貼文一出，內行人指出，格局與空間的限制以及對傳統產業的衝擊，是難以推廣的原因。

網友日前在Dcard發文指出，之前參觀建材展時被「整體衛浴」深深吸引，其規格如同日本飯店的浴室。在聽完介紹後，他認為這種衛浴系統採用「坐浴」設計，能大幅降低長輩跌倒的風險，非常符合台灣老年化社會的需求；此外，廁所與洗浴空間分開的配置，既能保持地面乾爽，也解決家人搶廁所的困境。儘管有許多優點，但原PO好奇「為什麼在台灣沒看到人家用？是很難普及嗎」？

請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛猜測不普及的原因，「這種超爛，會害廠商少賺很多錢，又由於好保養好修理，會害水電工賺不到錢，引進這種東西會嚴重打擊台灣市場」、「台灣就很喜歡把廁所、水槽、淋浴間做在一起，大部分人也都很習慣了，這應該是比較難改的原因吧」、「沒有這麼多空間呀」、「每天要把水擦乾，不然台灣氣候就是黑黑發霉一片」。

另有專業背景的網友解答，格局及裝潢配置方式不好改，這部分包含既有的中古屋，且建商多考量民眾買單意願，要讓大家接受仍需時間。此外，整體衛浴會使傳統工班工作量大減，對產業衝擊巨大。他形容，若大環境未來發生轉變，傳統浴室泥作貼磁磚的工法，可能會像底片相機一樣，逐漸變成市場上的稀有存在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法