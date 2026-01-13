苗栗家扶主任湯鳳琴服務41年功成身退 蔡慶珉接棒盼發揮國際服務經驗

苗栗家扶中心主任湯鳳琴（左）功成身退，由家扶基金會國際發展室主任蔡慶珉（右）接棒。（苗栗家扶中心提供）

苗栗家扶中心今（13）日舉辦中心主任交接典禮，原主任湯鳳琴服務41年功成身退，由家扶基金會國際發展室主任蔡慶珉接棒；蔡慶珉指出，未來在苗栗，期待將國際服務中累積的整合思維與合作模式，轉化為貼近在地需求的行動，與社區、學校及夥伴單位攜手，成為支持苗栗孩子與家庭穩定成長的力量。

湯鳳琴從基層社工員服務做起，以豐富的實務經驗從督導升任主任，41年來推展各項指標服務不遺餘力，展現社工價值。湯鳳琴表示，在任期間可以感受到苗栗鄉親對家扶的認同跟支持，讓家扶能夠一步一步的慢慢深耕，為弱勢家庭提供優質服務，期許新接任的蔡慶珉接棒深根苗栗扶助，相信還有很多需要家扶協助、使力的地方。

蔡慶珉出生於屏東，是苗栗的客家女婿，已有20年的社會工作資歷。成立於2016年的馬祖家扶中心就是在任內與在地仕紳積極奔走籌建而來，推動外島兒童福利不遺餘力，榮調至家扶基金會國際室後，除穩定海外分事務所的業務，更是展開多項跨國合作。

蔡慶珉表示，苗栗家扶對苗栗孩子而言有許多照顧與看見需求，對他來講多了一份情感，不僅身為苗栗女婿，太太過往更是苗栗家扶中心社工，因此未來將持續關注專業兒少服務，一棒接一棒，延續好的服務，造福更多苗栗孩子。

與會的苗栗縣長鍾東錦向湯鳳琴致上最崇高的敬意與感謝，感謝她對苗栗孩子的用心及付出，同時期許新任主任蔡慶珉，帶領苗栗家扶更上一層樓，縣府也將持續支持協助家扶各項業務推展，共同為苗栗孩子築起更安全、更幸福的成長堡壘，讓每一個孩子都能在愛裡自信成長。

苗栗家扶中心舉辦中心主任交接典禮，縣長鍾東錦（右4）、立委陳超明（右3）等人與會，感謝卸任主任湯鳳琴（右5）辛勤付出。（苗栗家扶中心提供）

