新北逐區開放大型重機停機車格 議員促試辦後持續增設機車格

新北市議員陳世軒表示，在成功爭取新北全市試辦大型重機停放路邊機車格後，他將再要求市府依實際數據規劃增設機車格。（圖由新北市議員陳世軒提供）

新北市繼板橋、新店區的路邊機車格去年8月試辦供大型重機合法停放使用後，今年3月起，新莊、三重、蘆洲、林口及泰山區也逐區試辦，7月將達到全市開放試辦；新北市議員陳世軒今天表示，在成功爭取新北全市試辦後，下一步他將要求市府必須依實際數據規劃增設機車格，在大重機享有政策開放便利性之餘，也能確保機車族的停車權益。

為提升大型重機停車可及性，新北市交通局於去年8月試辦開放板橋及新店區的路邊機車格，供大型重機合法停放使用，今年3月起再開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山，5月擴及中和、永和、土城及淡水，7月再增鶯歌、三峽、汐止及貢寮等剩餘行政區，收費方式比照大重機專用格收費，每4小時30元計費。

陳世軒指出，他去年5月爭取大型重機在新北市可停放路邊機車格後，新北市府去年8月起以新店跟板橋2區做半年的試辦計畫，他也向交通局了解試辦狀況，這2個試辦點的機車格每天約有7.2輛次的大重機停放，而大重機停放在汽車格則減少4.5輛次，從試辦前的83%降到68%。

他認為，透過數據顯示，可見試辦後不只有效緩解汽車停車需求，也未衝擊到機車停車，然而，新北的機車停車格尚未能滿足廣大機車族停車需求，因此在爭取到全市開放重機停機車格後，他也要求政策上路後，須依實際況做檢討，建議交通局執行配套，「在試辦3個月後評估停車移轉數據，並規劃增設機車格。」他將持續追蹤全市試辦成效，在平衡各方需求下更彈性運用停車空間，落實停車平權，而非擴大對立。

