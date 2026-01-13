過年想在國內玩？ 看到住宿費1秒關網頁 大嘆：有錢人玩國旅

有網友看完國內春節期間的房價，大嘆有錢人才能玩國旅；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

農曆春節將至許多人開始規劃年假，有網友原本想留在國內支持國旅，才打開訂房網站看到價格，就默默關掉視窗，換成查飛日本的機票，大嘆在台灣「有錢人才能玩國旅、窮人只配出國」。

一名網友在Dcard以「這年頭『窮人才出國，有錢人玩國旅』是真的...看到住宿費我直接關網頁」為標題發文，點出房價、老街物價、旅遊品質沒有提升是主因。除夕到初三普通民宿1晚6-8千，有點設計感破萬，叫得出名字的星級飯店，兩晚的價錢夠買飛東京、北海道的機票還有找，1萬2千元住1個晚上，早餐還是稀飯配肉鬆，質問CP值在哪裡？

此外，在台灣玩去老街吃的東西大同小異，然而價格一年比一年貴，夜市、老街隨便吃幾樣小吃，500元就沒了，反觀日本，因為算上匯率，可能比台灣百貨公司美食街便宜。最後他認為，台灣的國旅業者像在「殺雞取卵」，連假喊沒人、訂房率低，業者出來哭說要補助，但房價降不下來（或是根本不想降），品質也沒提升，不是不愛台灣，是愛不起，同樣的預算到沖繩看海，京阪吃喝，得到的快樂是倍數成長，留在台灣，只會得到塞車、人擠人、還有付錢時的心痛。

留言區有些網友有同感，「關子嶺飯店費用，跟日本看著雪景泡溫泉的飯店費用一樣，關子嶺有什麼景」、「親戚在觀光景點老街擺攤，他們店休也是去日本玩，問他們怎麼不支持國旅一下，他回都嘛長一樣又貴誰要在台灣玩」、「台灣的住宿都是朝著一次性在經營，去1次就不會想要第2次那種」。

不過也有網友持相反意見，「來回時間成本、機票、吃飯加進去，其實出國玩貴國旅超多（想要好的時間出發或好的機位更貴），去墾丁5天，一晚5千，去日本2大1小，不含付現刷卡11萬」、「國旅適合有家庭的人，出國適合單身或是小倆口出遊」。

