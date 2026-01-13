又有新ETC詐騙手法！高公局揪3大詐騙類型

高公局說明近期主要詐騙類型。（高公局提供）

近期民眾於網路上分享，明明名下無車、卻收到「46元停車費或通行費」催繳郵件或簡訊。交通部高速公路局今天（13日）指出，詐騙集團透過不法手段取得民眾聯繫資訊，以亂槍打鳥方式誘導民眾點擊連結線上刷卡，提醒民眾，真正的ETC郵件或簡訊，一定有車號且不會有繳費連結，請直接刪除、勿受騙。

高公局說明，近來發現ETC詐騙訊息，主要有3種類型，包括有讓人看起來像是自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；以及能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，例如針對目標的「停車業務」型。

最後則是利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等，請民眾慎防這些可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢。

因應詐騙方法更新，高公局提供4招辨識方法：

一、無車號：因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠。

二、有連結：官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡。

三、小金額：刻意編造37、40、46元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心。

四、催時效：訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜12時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。

高公局表示，為防止詐騙，高公局和遠通電收除透過各式管道，如公益託播、警廣、ETC App推播、FB高速公路粉絲團等持續加強宣導外，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息。

高公局說明，經與遠通公司積極聯防，去年成功阻斷約500餘件與ETC相關之詐騙網址。若民眾遇到可疑訊息，請撥打165專線，或電洽遠通電收24小時客服專線（02）7716-1998、Line客服（ID：@etag）查證。

因應2月農曆春節連假將至，高公局也提醒，通行國道請記得儲值及繳納通行費。建議用路人申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，除可享有通行費九折優惠，在儲值信用卡有效的情況下不會產生欠費，若收到通知即是詐騙。

高公局說明，另外也可申辦「國道通行費電子帳單」，響應帳單無紙化並確保掌握正確資訊，守護自身財產安全；另提醒，車輛停用eTag時也請記得辦理帳戶餘額退費。

