春節連假國道避塞車 高公局曝西部國道、國5好走時段

今年春節連假長達9天，由小年夜前一日放假至初六（2/14~2/22）。交通部高速公路局經檢視歷年春節國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五。

高公局今天（13日）公布春節連續假期國道避開塞車的時段：

（一）西部國道部分

1、2月17日（初一）到2月19日（初三），上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

2、2月19日（初三）到2月21日（初五），下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

（二）國5部分

1、2月17日（初一）到2月19日（初三），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人早上5時前或下午5時後出發。

2、2月18日（初二）到2月21日（初五），預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。建議用路人上午9時前出發。

