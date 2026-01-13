為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節連假國道避塞車 高公局曝西部國道、國5好走時段

    2026/01/13 14:51 記者吳亮儀／台北報導
    高公局公布春節連續假期國道好走時段。（高公局提供）

    高公局公布春節連續假期國道好走時段。（高公局提供）

    今年春節連假長達9天，由小年夜前一日放假至初六（2/14~2/22）。交通部高速公路局經檢視歷年春節國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五。

    高公局今天（13日）公布春節連續假期國道避開塞車的時段：

    （一）西部國道部分

    1、2月17日（初一）到2月19日（初三），上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

    2、2月19日（初三）到2月21日（初五），下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

    （二）國5部分

    1、2月17日（初一）到2月19日（初三），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人早上5時前或下午5時後出發。

    2、2月18日（初二）到2月21日（初五），預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。建議用路人上午9時前出發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播