台灣港務公司年終有望4.4個月 今年增郵輪專責單位拚觀光

台灣港務公司董事長周永暉表示，2025年營收235.3億元，比前一年增加15億元。（記者蔡昀容攝）

台灣港務公司今年設立郵輪專責單位，拚Fly Cruise（飛機＋郵輪）觀光市場。

台灣港務公司2025年營收235.3億元，全港群貨物裝卸量約6.9億計費噸，貨櫃裝卸量1351萬TEU。據了解，港務公司評估去年年終獎金可望比照前年達4.4個月，不過實際金額仍要待行政院及交通部績效指標出爐，其中包括工作考成及績效考成等。

董事長周永暉今天對媒體表示，全球經濟衝擊下，港務公司仍表現不錯，去年營收比前一年增加15億元，挪威船級社（DNV）最新2025年全球貨櫃港口排名，高雄港名列全球第9名。不過明年IMF經濟指標3.2下修到3.1，港務公司會持續努力。

2025年郵輪表現也不錯。周永暉表示，2025國際郵輪預報567艘次、旅客數115.67萬人次，超越疫前水準。今年元旦起，公司成立郵輪推廣科、7月1日基隆分公司成立郵輪發展處，旅運中心、遊客中心也持續進步，提升旅客服務。

周永暉認為，疫後Fly Cruise市場值得爭取。基隆港也要穩固北三角（基隆、日本、韓國）市場，後續也要加大力道南邊的高雄港、菲律賓、越南，未來也會擴大與郵輪業者座談；港務公司會全力與觀光署及航港局合作，並與航港局合作衝刺國內跳島旅遊。

至於台美關稅傳出降至15％及地緣政治是否影響貨運進出表現，周永暉表示，2026年的貨櫃量表現，預計大致與2025年持平，未來變化會持續觀察，港務公司也有一些因應措施。

