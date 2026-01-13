為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投松柏嶺茶香市集24日登場 體驗五行轉運茶席

    2026/01/13 14:32 記者張協昇／南投報導
    參山處松柏嶺遊客中心，24日將舉辦「松柏嶺茶香集」活動。（資料照）

    參山處松柏嶺遊客中心，24日將舉辦「松柏嶺茶香集」活動。（資料照）

    南投縣名間松柏嶺是知名茶鄉，為推廣茶文化及親子友善旅遊，參山國家風景區管理處（參山處）1月24日（星期六）將於松柏嶺遊客中心舉辦「松柏嶺茶香集」活動，邀請民眾體驗「五行轉運茶席」、「茶薰六感」及「茶茶探險隊」等多元活動，並遊逛茶市集，引領遊客在茶香縈繞中，深入認識松柏嶺獨特的茶文化魅力，悠閒享受一段放慢生活步調的冬日美好時光。

    參山處處長曹忠猷表示，此次活動亮點為融合東方哲學概念的「五行轉運茶席」，透過嗅覺、觸覺與味覺等多重感官，引導參與者重新感受茶的層次與內涵，達到品茗靜心目的，同時推出「茶薰六感」體驗，以茶葉香氣進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，感茶香帶來的身心療癒力量。

    茶市集則集結多組在地茶職人與小農品牌，打造兼具生活感與美感的精緻市集空間。現場除可品飲及選購特色茶品與手作選物外，也有多元體驗活動內容，包括「茶茶探險隊」、「我是秤茶王」及親子手作「茶香寶貝」等，讓孩子化身小小探險家，透過尋寶闖關、秤茶遊戲與茶香創作，在玩樂中認識茶文化。

    參山處指出，活動當日凡至服務台完成指定任務，並追蹤參山處官方粉絲專頁，即有機會獲得限量市集折價券；完成闖關活動者，還可兌換精美好禮，由於體驗活動名額有限，建議民眾事先線上報名，若額滿則可於活動當日前往現場候補，將視狀況釋出名額。

    參山處「松柏嶺茶香集」活動，推出融合東方哲學概念的「五行轉運茶席」體驗。（參山處提供））

    參山處「松柏嶺茶香集」活動，推出融合東方哲學概念的「五行轉運茶席」體驗。（參山處提供））

    參山處「松柏嶺茶香集」活動，將安排「茶薰六感」體驗。（參山處提供）

    參山處「松柏嶺茶香集」活動，將安排「茶薰六感」體驗。（參山處提供）

    參山處「松柏嶺茶香集」活動，限量市集折價券。（參山處提供）

    參山處「松柏嶺茶香集」活動，限量市集折價券。（參山處提供）

