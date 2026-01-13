為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中26.8萬盞路燈全面LED化 年省電8000萬度、1.3億電費

    2026/01/13 14:33 記者蘇孟娟／台中報導
    台中26.8萬盞路燈全面LED化，亮度提升3倍。（圖：市府提供）

    路燈影響夜間通行安全，台中市配合節能減碳，全市26.8萬盞路燈去年將11萬3400盞傳統鈉光燈汰換成LED燈具，全市路燈全面LED化，台中市建設局指出，除道路亮度提升約3倍外，更估每年還可節省約8000萬度電，年省1.3億電費，減少約4萬公噸碳排放，相當於2063座文心森林公園固碳量，兼具節能與財政效益。

    建設局長陳大田今在台中市政會議進行中市路燈全面LED化及智慧管理推動成果專案報告，陳大田指出，台中市推出路燈升級10年計畫，編30億預算推動，去年起啟動，全市26.8萬盞路燈，將傳統鈉光燈汰換成LED燈具，換燈11.3萬盞，今年預計再將舊式LED燈具全面換裝為新式LED節能燈具，全市路燈LED化後，道路亮度提升約3倍，大幅改善夜間行車與行人安全，並降低能源消耗，且每年還可節省約8000萬度電、減少約4萬公噸碳排放，相當於2063座文心森林公園固碳量燈具後，市府每年約可減少1.3億電費。

    陳大田指出，這項計畫引進民間資金與技術建置智慧路燈管理系統，並結合物聯網科技進行即時監控，另建置2萬3500盞智能路燈，具備故障主動回報功能，目前路燈維修時效已由過去3天，大幅縮短至24小時內完修，平均修復時間僅約8.7小時，有效節省人力管理成本，10年計劃下，除年省1.3億電費外，相關路燈維管費用可望比現行經費節省10億。

    台中市長盧秀燕指出，傳統路燈耗電量高，電費是一大開支，因電費是公帑支出，過去政府少有關注，台中推動低碳智慧治理，投入10年計畫，汰換成LED燈具後，兼具節約電費、節能減碳、智慧管理等功能，「路平、燈亮、水溝通」。

    她另指出，建設局同時推動「增亮減碳計畫」，向環境部氣候變遷署「溫室氣體登錄平台」申請自願減量碳權，將取得142萬棵樹1年的吸碳效益，也是全國唯一透過路燈換裝申請碳權額度的縣市。

