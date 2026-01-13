看電影驚見蟑螂爬上飲料杯！網友怒轟：根本「蟑螂影城」

民眾在影城看電影時，小蟑螂爬進小吃，嚇得丟到地上。（翻攝自threads）

台中市北屯區一家影城被民眾拍到看電影時，竟有好幾隻小蟑螂在地上流竄，有的爬放在飲料杯，有的在吃過的小吃旁徘迴，相當噁心，網友拍下影片放上threads分享，引發網友驚呼根本「蟑螂影城」。

有網友看到影片直呼嚇死人，也有人說，平常滿常去這家影城，沒看過這樣。

爆料網友說，帶著宵夜、飲料進電影院看電影，準備把原本暫置在地上的宵夜拿起來吃時，發現裡面有東西在爬，赫然發現有小蟑螂，嚇得丟在地上，連飲料放在椅子杯架上，都有小蟑螂爬上飲料封膜。

台中市新聞局表示，針對影城環境維護相關反應已立即請業者檢視場域清潔流程，並強化場次間清潔作業頻率，要求每場次結束後落實座位、走道、扶手、垃圾桶及洗手間等高頻接觸區域之清潔作業，以提升友善觀影環境。

新聞局指出，將持續追蹤業者改善情形，並協助完善影視消費者保護機制，確保服務品質符合民眾期待。

民眾拍下在影城看電影時，小蟑螂爬上椅子情形。（翻攝自threads）

