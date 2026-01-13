為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南資優生不用轉班！原校就能玩出潛能

    2026/01/13 14:14 記者洪瑞琴／台南報導
    南市崇明國小校本資優教育方案，發掘學生特殊潛能。（南市教育局提供）

    南市崇明國小校本資優教育方案，發掘學生特殊潛能。（南市教育局提供）

    台南市資優教育除了分散式資優資源班與區域性資優方案外，也鼓勵各校規劃「校本資優教育方案」，依學生需求量身打造課程，提供更貼近學習潛能的支持。115學年度已有16所學校參與，服務學生人數達49位，較去年30位大幅成長，顯示資優教育穩健拓展。

    教育局長鄭新輝指出，南市的資優教育相當多元，涵蓋一般智能、學術性向、藝術才能、領導才能及創造力等，每年設置資源班31班，也規劃各式特色方案。校本資優教育方案強調「深化、探究、跨域」，透過資優生個別輔導計畫（IGP），由師生與家長共同討論學習需求，安排獨立研究與跨域課程，讓學生在原校就能發掘潛能。

    崇明國小校長楊宗頴分享，校本資優教育方案會先進行三方對話（學生、家長、校方），量身設計符合需求且具挑戰性的課程，協助學生活用知識提升解題能力。4年級劉同學表示，參加數理資優課程後，不僅理解數學概念更深入，也愛上運算與解題，期待未來能探索更多跨領域、實作導向課程，拓展學習視野。

    資優教育中心召集人林妘蓁表示，中心將持續提供課程規劃諮詢與輔導支持，推動跨校交流與經驗分享，逐步擴大參與學校，讓更多資優生受惠。

    教育局強調，校本資優教育方案具彈性與創新性，不論是獨立研究、跨域課程或問題導向學習，都能提供學生多元發展舞台，幫助孩子在充滿支持的環境中成長茁壯。

