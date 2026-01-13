I人大忌！ 同款手搖連喝2個月 店員問「1句話」嚇跑內向熟客

近期有手搖飲料業者分享，原本店內有位幾乎天天報到的熟客，被店員注意到連續2個月點同款飲品，於是某天主動詢問對方「一樣嗎？」，未料從此再也沒看到他，讓業者困惑不已。示意圖。（資料照）

近年不少在現實中個性較靦腆內向的民眾，習慣在網上以「I人」自稱，並不時交流各種I人的社交壓力。一間手搖飲料業者分享，原本店內有位幾乎天天報到的熟客，被店員注意到連續2個月點同款飲品，於是某天主動詢問對方「一樣嗎？」，未料從此再也沒看到他，讓業者困惑不已，事後該文引起大量I人共鳴，紛紛直呼他們犯了「I人大忌」。

據了解，南部一間手搖飲料業者9日在社群平台Threads發文，透露原本他們有1名長期光顧、連續2個月都喝固定飲品的熟客，某天店員看到他剛走到店內，不等對方開口，就立即貼心主動開口「今天也是一樣的嗎？」，沒想到自那天起，店裡所有人再也沒有看到那名熟客上門消費，異常情況讓他們感到相當驚愕，不確定對方發生了什麼事情。

貼文曝光後，湧入大批I人網友關注，並異口同聲點出店家恐怕是觸犯了I人最大忌諱，「社恐人最討厭被店員記住了」、「『你很久沒來了耶！』超級禁語」、「被記住的那天就是說再見的時候」、「我也曾經這樣，被老闆記住會有壓力」、「不要碰極度I人心中最柔軟的那一塊」、「真的別問，當店家跟我裝熟之後，通常就不再去消費了」、「+1，還有每次去探新店，東西好吃，但老闆太熱情也會被我列為拒絕往來戶」。

也有其他網友和遇過類似情況的業者，留言分享自身觀察與應對建議，「其實會來就會來，用自己覺得對的方式就好，其實不用顧及這麼多」、「給各位老闆的建議，不要記得有關客人的任何事，除非對方主動跟你談起」、「如果他每次來看起來都有做出思考，但最後還是點一樣的品項，那就千萬不要問」、「真的不要問啊，那些客人很希望他可以隱形到你不會注意他，我都把自己當健忘症，每天都假裝第一天看過他。

