新北廚餘養豬場1/31前申請轉型 加碼飼料與設備補助

新北農業局宣布，轄內廚餘養豬場若於1月31日前申請立即轉型，不僅可獲中央補助，市府再加碼飼料與設備補助，補助金額最高加倍。圖為黑豬轉用飼料餵養情形。（農業局提供）

為防堵非洲豬瘟風險，中央拍板自2027年起全面禁止廚餘養豬，新北市政府配合政策加速推動產業轉型，農業局宣布，轄內廚餘養豬場若於1月31日前申請立即轉型，不僅可獲中央補助，市府再加碼飼料與設備補助，補助金額最高加倍，盼在兼顧防疫與減輕豬農負擔下，全面降低疫病風險。

新北市原有67場領有廚餘再利用許可的養豬場。農業局指出，凡於1月31日前提出立即轉型申請者，除可獲中央最高每頭3600元的轉型飼料補助外，新北市再加碼補助最高每頭3600元，補助金額等同加倍。若已設置廚餘蒸煮監控設備，並於2月1日至12月31日前完成轉型者，中央補助最高每頭1800元，新北市則再加碼補助最高每頭900元。

此外，無論轉型時程為何，只要因改用飼料需進行餵飼設備改建，均可依規定申請設備補助，中央依飼養頭數補助上限30萬元至300萬元，新北市另加碼補助上限15萬元至150萬元，協助養豬場降低轉型成本。

農業局表示，自2025年10月22日國內發生非洲豬瘟案例後，已全面啟動稽查作業，累計完成877場次稽查，期間查獲4場養豬場違規使用廚餘，均依法裁罰，並配合中央完成52場養豬場廚餘蒸煮即時監測系統的聯合審查，協助尚未轉用飼料的業者在落實蒸煮規範下使用廚餘。

農業局說，農業部已調高《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》裁罰標準，違規使用廚餘者初次即各處20萬元罰鍰，合計40萬元，並可視情節加重處分；凡遭查獲違規者，中央及地方的轉型補助資格將一律取消。市府未來也將持續加強稽查與輔導，確保防疫措施落實到位。

