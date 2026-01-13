台南社區防暴英雄大集合 54績優團隊齊力守護幸福家園

台南市「社區防暴有功人員表揚大會」今日在福爾摩沙遊艇酒店舉行。（台南市府提供）

今（13）日台南市「社區防暴有功人員表揚大會」，350位社區志工、組織與網絡宣導人員到場響應，市長黃偉哲頒獎給54組表現優秀的團隊，感謝他們多年深耕家庭暴力、兒少保護及性侵害、性騷擾等防暴宣導，並期待更多民間組織和居民加入這股守護力量。

黃偉哲說，現代生活壓力大，每天接收太多負面消息，很容易情緒緊繃，小衝突若不處理就可能變成暴力。防暴不只是家庭議題，也可能出現在校園、朋友或夫妻間，因此打造防暴社區刻不容緩。他提醒大家遇到糾紛，可以善用里鄰系統與公所調解機制，用理性溝通化解衝突。市府也將持續整合社政、警政、教育等資源，讓防暴網絡更強大，讓每位市民都能安心、幸福生活。

社會局指出，自2016年起就培育社區與鄰里組織主動出擊、關心鄰居。去年南市有50個社區組織及4個團隊參與初級預防計畫，還培育19位衛福部認證防暴宣講師、63位南市認證宣講人員，用大家感興趣的方式把防暴理念傳進社區每個角落。

南區大恩社區發展協會理事長施國熙表示，協會自2022年加入防暴社區，3年來累積經驗，不僅帶領鄰近5個社區投入宣導，去年更獲衛福部金卓越社區肯定，並代表台南參與「紫絲帶社區初級預防」1朵花認證。未來希望推出更多在地特色、多元化的防暴方案，把防暴精神推廣到更多社區，一起打造無暴力的幸福家園。

活動在福爾摩沙遊艇酒店舉行，市長黃偉哲與貴賓們轉動南市防暴精神堡壘，貼上紫絲帶，象徵公私部門齊力守護台南，向暴力說不。

台南市長黃偉哲（中）頒獎表揚優良社區團隊。（台南市府提供）

