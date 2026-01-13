永續旅遊新典範 虎頭埤風景區取得全台首件旅客碳足跡認證

原蟋蟀館轉型的「親子環教生態館」作為環境教育的核心基地。（南市觀旅局提供）

因應全球永續發展與氣候變遷，台南積極推動永續旅遊，虎頭埤風景區完成全台第1件風景區旅客碳足跡計算，取得國際黃金標準核發「碳註銷證明」，與全球永續旅遊市場及企業ESG接軌，開啟永續觀光重要里程碑。

虎頭埤轉型不僅是硬體改善，更是經營思維與公共角色的深度調整。觀旅局長林國華說，在推動虎頭埤風景區內整備與設施改善過程，特別導入「生態設計」與「減量理念」，並進行工程生態檢核作業，優先尊重原有的地形、水文與植被條件，透過植被復育與棲地營造，持續提升生物多樣性，採取近自然工法以降低對環境的干擾，兼顧遊憩安全與生態棲地保全。

此外，虎頭埤風景區強化導覽志工培訓，培養志工成為環境教育推廣的重要夥伴，串聯在地產業組織與相關單位，透過公私協力共同支持景區永續經營。目前正積極以原蟋蟀館轉型的「親子環教生態館」作為環境教育的核心基地，串聯周邊親子生態步道，建構系統性的學習路線，未來將依中央規範辦理「環境教育設施場所」認證，強化其環境教育機能與定位。

市長黃偉哲表示，市府積極推動永續旅遊政策，強化環境、社會與經濟面的均衡發展，成功獲「全球百大目的地故事獎」，展現地方治理與永續實踐的具體成效。未來將持續致力讓虎頭埤風景區成為大眾來台南認識自然、學習永續的必遊景區。

虎頭埤風景區內整備與設施改善，優先尊重原有的地形、水文與植被條件。（南市觀旅局提供）

虎頭埤風景區成為大眾來台南認識自然、學習永續的必遊景區。（南市觀旅局提供）

