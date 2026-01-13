吃給全世界看！大胃王Zermatt用30碗擔仔麵打卡台南

市長黃偉哲準備台南特產「卡蜜拉」哈密瓜送給Zermatt Neo 。（台南市府提供）

台南小吃再次成功「出海」！在YouTube擁有348萬訂閱的新加坡超人氣大胃王 Zermatt Neo，最近來台南拍美食挑戰，這次他選中米其林必比登推薦、在地超過70年的老店「小公園擔仔麵」，直接挑戰一次吃下30碗擔仔麵，場面超狂！

台南市長黃偉哲也特地現身探班，幫Zermatt加油打氣，還準備了台南特產「卡蜜拉」哈密瓜和柚子果汁當伴手禮，誠意滿滿，同時也邀請他再多留點時間，走訪年度必看活動「龍崎光節－空山祭」，把台南的美介紹給更多新加坡粉絲。這支挑戰影片將於今（13）日晚間8點在Zermatt的YouTube頻道上架。

黃偉哲表示，感謝Zermatt Neo透過高人氣社群平台，讓更多國際旅客看見台南小吃的魅力，吸引海外粉絲實際走進台南、用味蕾認識這座城市。

近年台南觀光表現也相當亮眼，陸續獲CNN、《國家地理旅遊》及英國《Time Out》雜誌肯定，入選全球及亞洲必訪城市。黃偉哲笑說，台南不只美食吃不完，風景與文化也保證讓人留下最美回憶。

這次Zermatt Neo體驗令人垂涎欲滴的美食文化旅遊，包括米其林入選推薦肉燥飯、蝦仁肉圓、擔仔麵等。Zermatt Neo也分享，他特別喜歡街邊小吃和料理背後的故事，這次能在台南完成30碗擔仔麵挑戰，還獲市長親自到場關心，讓他相當驚喜。他也提到，之前在新加坡吃過黃市長送的台南哈密瓜，甜到難忘，這次再度收到「卡蜜拉」哈密瓜，準備帶回去和爸爸一起分享。

Zermatt Neo擔仔麵拍攝地點是「小公園擔仔麵」。（台南市府提供）

