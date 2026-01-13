反溪頭老人票漲10元！「漲價欺老」塗鴉攻佔樹頭、涼亭

南投溪頭園區門票調漲，老人票30元變40元，卻有遊客在樹頭、涼亭等設施寫上「漲價無理、欺負老人」等塗鴉文字，園區清不勝清已經報警。（溪頭園區提供）

南投溪頭自然教育園區，因應營運成本上揚，今年起全票從220元變250元，65歲以上老人特惠票從30元變40元，惟漲價10元近來卻引發疑似銀髮遊客不滿，園區樹頭、涼亭，頻遭人以麥克筆寫上「漲價無理、欺負老人」塗鴉，園方清不勝清已向警方報案，盼遏止歪風。

溪頭園區近年因基本工資調整、人事成本上漲，以及風災造成園內步道、建物設施損壞，就連物價、入園平安保險費也上揚，加上持續優化步道、廁所等，考量營運成本，今年起門票起漲，全票220元變250元，優待票180元變200元，半票110元變130元，特惠票30元變40元。

但最近園區設施卻頻遭人以麥克筆塗鴉文字，內容為「漲價無理、欺負老人」，以及「只漲價、不建設、不合理」等反對園區漲價言論，引發民眾議論。

溪頭園區表示，塗鴉文字大約在1週前出現，原以為行為人寫完、發洩過就會停手，不料派員清除後，仍持續在廁所外面、小便斗牆壁，以及涼亭柱子，疏伐的樹木、樹頭上出現，由於清除不易，且破壞行為已涉及毀損罪，為遏止歪風，昨已向警方報案。

園區說，根據塗鴉地點與高度，研判是男性遊客所為，呼籲民眾理性，漲價10元是營運成本考量，若喜愛溪頭環境，更應愛惜園區公物，切勿為了發洩以身試法。

