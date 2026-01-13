為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北市議會舊址回饋8層樓ROT案 下半年將招商

    2026/01/13 13:14 記者何玉華／台北報導
    台北市財政局長說明台北市議會舊址回饋8層樓ROT案，預計在下半年招商。（記者何玉華攝）

    在前台北市長柯文哲任內標脫、動工的台北市議會舊址，財政局長胡曉嵐今（13）日預告，將於下半年推出舊址設定地上權案無償提供使用空間的ROT案，規劃以城市歷史記憶空間為起點，結合文化資產與科技互動展演，創新展現台北歷史、現況與未來願景，打造城市文化行銷新亮點。

    台北市議會舊址地上權經2任市長、5次流標，底價從60億元下殺至28.68億元，於2020年9月標脫；當時財政局解釋，市府保留20%樓地板面積及土地作為城市願景館，供公益使用，因此降低權利金。

    2022年1月，柯文哲主持動工時說，市議會舊址是西區門戶計畫的起點，一直到環河南、北路，串聯台北郵局、西寧國宅，將打造出類似曼哈頓高樓大廈林立的都會區，實現「舊城復興、軸線翻轉」的目標。完工後，其位於文化觀光專用區開發總容積樓地板面積的40%將提供作文化觀光設施使用，其中20%「無償」提供市府使用，由都發局規劃設置台北城市博物館，將「台北城未來願景」、「歷史展示、舊市議會文物」、「考棚行署紀念碑」等重點納入，讓台北人的共同記憶可以被完好保存。

    胡曉嵐說明，基地面積6695平方公尺，位於忠孝西路與中山北路交叉口，全棟規劃8層樓，各層設置不同主題展示與活動空間。基地是在清朝時期由洪騰雲先生捐地興建考棚，也曾是台北市議會及台北市政府警察局中正第一分局的使用地，具有深遠的歷史文化意涵，將以串聯城市歷史為發展主軸，結合文化資產與科技互動展演，展現台北的過去、現在與未來。

