台灣港務公司2025年營收 創歷史新高

台灣港務公司2025年營收235.3 億元，創歷史新高。圖為挪威郵輪太陽號停靠高雄港旅運中心。（台灣港務公司提供）

台灣港務公司今天公布去年營收達到235.3億元，寫下歷史新高；去年國際郵輪達567艘次、旅客數約115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。

台灣港務公司指出，挪威船級社（DNV）最新2025年全球貨櫃港口排名，高雄港名列全球第9，多項評比指標包含支持國家產業及全球供應鏈的策略定位；與國際航線連結度及顧客滿意度；港口裝卸能力；碳排控制、綠色船舶、岸電；港口櫃量、靠泊艘次、年成長率。

港務公司表示，去年完成18件重大招商案，引進民間投資約89.03億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等領域；另透過郵輪獎勵、優惠措施、積海外行銷及航商合作，去年國際郵輪達567艘次、旅客數約115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。

展望今（2026）年，港務公司將持續精進港區聯外交通與基礎設施、提升郵輪與港灣觀光服務品質、拓展智慧營運與AI應用場域，推動「一港一特色」發展計畫。

