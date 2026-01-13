為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣港務公司2025年營收 創歷史新高

    2026/01/13 13:01 記者洪定宏／高雄報導
    台灣港務公司2025年營收235.3 億元，創歷史新高。圖為挪威郵輪太陽號停靠高雄港旅運中心。（台灣港務公司提供）

    台灣港務公司2025年營收235.3 億元，創歷史新高。圖為挪威郵輪太陽號停靠高雄港旅運中心。（台灣港務公司提供）

    台灣港務公司今天公布去年營收達到235.3億元，寫下歷史新高；去年國際郵輪達567艘次、旅客數約115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。

    台灣港務公司指出，挪威船級社（DNV）最新2025年全球貨櫃港口排名，高雄港名列全球第9，多項評比指標包含支持國家產業及全球供應鏈的策略定位；與國際航線連結度及顧客滿意度；港口裝卸能力；碳排控制、綠色船舶、岸電；港口櫃量、靠泊艘次、年成長率。

    港務公司表示，去年完成18件重大招商案，引進民間投資約89.03億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等領域；另透過郵輪獎勵、優惠措施、積海外行銷及航商合作，去年國際郵輪達567艘次、旅客數約115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。

    展望今（2026）年，港務公司將持續精進港區聯外交通與基礎設施、提升郵輪與港灣觀光服務品質、拓展智慧營運與AI應用場域，推動「一港一特色」發展計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播