    首頁 > 生活

    衛廣法修正案三讀 他類頻道節目供應事業者申請期限放寬至108年底

    2026/01/13 13:13 記者林欣漢／台北報導
    立法院會三讀通過「衛星廣播電視法第64條條文修正案」。（記者劉信德攝）

    立法院會三讀通過「衛星廣播電視法第64條條文修正案」。（記者劉信德攝）

    立法院會今日三讀通過「衛星廣播電視法第64條條文修正案」，延長經營他類頻道節目供應事業者應向主管機關申請許可執照的期限，從原3年改為4年。三讀條文明定，「於104年12月18日修正之條文施行前經營他類頻道節目供應事業者，應於本法修正施行之日起4年內，依規定向主管機關申請許可。」

    民進黨立委許智傑、國民黨立委洪孟楷均提案，延長經營他類頻道節目供應事業者應向主管機關申請許可執照的期限。洪孟楷指出，現有利用衛星以外方式，且以一定頻道名稱的節目或廣告傳送至供公眾收視聽之播送平台的事業，如系統經營者自營之地方有線電視頻道等，按衛星廣播電視法所定義乃屬於「他類頻道節目供應事業」，自104年12月18日受衛廣法修訂納管迄今。

    洪孟楷表示，考量購物頻道早在衛星廣播法第64條修正施行前已經營多年，其頻道屬性與黨政軍條款欲管制之目的無涉，且行政法院判決亦指出，因有價證券公開市場交易的不確定性，要求上市櫃公司排除黨政軍投資顯不具期待可能性，應受信賴利益保護；又地方頻道具有提供地方政府及民眾公益服務等性質，公眾視聽權益須加以維護，以免影響在地收視聽民眾之福祉。

    為在最小變動下解決目前業者無法申請執照之窘境，且目前經營他類頻道節目供應事業者，關於其經營期間之節目及廣告管理、權利保護已依衛廣法第64條第1項規定辦理，視為他類頻道節目供應事業，因此修正第64條第2項，再延長申照期限4年。審查會結果照許智傑、洪孟楷提案通過，並於今日立法院會三讀。

