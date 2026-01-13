為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新北大型重機停車再鬆綁 交通局：3月起分3階段上路

    2026/01/13 13:02 記者羅國嘉／新北報導
    新北交通局指出，3月起先開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山；5月擴及中和、永和、土城及淡水；7月則在增鶯歌、三峽、汐止及貢寮等剩餘行政區。收費方式比照大重機專用格收費標準每4小時30元計費。（記者羅國嘉攝）

    為提升大型重機停車可及性，新北市交通局於去年8月試辦開放板橋區及新店區的路邊機車格，供大型重機合法停放使用。新北市政府今（13日）召開道安會報，交通局指出，3月起開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山；5月擴及中和、永和、土城及淡水；7月則增鶯歌、三峽、汐止及貢寮等剩餘行政區。收費方式比照大重機專用格收費標準每4小時30元計費。

    交通局今天在道安會報指出，市府自2024年9月起已在全市推動15處、共48格大型重機專用停車格，並採每4小時30元計費；2025年8月進一步試辦開放板橋、新店區路邊機車格供大型重機停放。更分析兩區試辦半年使用情形，政策上路後每日約可減少4.5輛大型重機停放於汽車格，並增加約7.2輛次停放於收費機車格，顯示開放措施有助於提升停車格使用效率與大型重機停車便利性。

    交通局認為，大型重機整體停車率仍不高，在移轉汽車格停放需求同時，對原有機車停車供需影響有限，尚可維持既有停車秩序。經民意調查結果顯示，有52.5％民眾支持開放大型重機停放機車格，36.8％為反對，今年因此擴大選擇周轉率高、且較易管理的收費機車格及既有開放路段持續推動，並配合中央研議修法方向，滾動檢討實施成效。

    交通局補充，今年持續擴大開放重機停放機車格，包含3月在新莊、三重、蘆洲、林口及泰山實施路邊收費機車格；5月於中和、永和、土城及淡水實施；7月則在鶯歌、三峽、汐止、賸餘行政區實施。

    交通局長鍾鳴時表示，將大型重機導引至專用格或收費機車格後，有助於釋放原本占用的汽車格位，讓汽車使用空間回到原有功能。中央目前正研議修法，朝向將大型重機在停車管理上更貼近機車定位，但在法規尚未完成修正前，地方政府將以第二階段試辦方式，持續開放收費機車格供大型重機停放。

    針對擴大開放路邊收費機車格位供大型重機停放，市長侯友宜說，目前仍在試辦規劃階段，將同步掌握中央修法進度、停車供需狀況及民眾回饋，逐步優化停車管理。

