新北迎超高齡社會 侯友宜：投5.4億推24項道安計畫護行人

台灣邁入超高齡社會，用路安全面臨新挑戰。新北市長侯友宜今（13）日主持2026年1月道路交通安全會報表示，守護行人與高齡者安全已成市府首要任務，今年將投入5億4千萬元，整合教育、工程、執法等六大面向，推動24項道安重點計畫，全面補強交通安全防護網，讓市民外出行得更安心。

侯友宜指出，市府已完成2026年道路交通安全整體工作計畫，明確訂定交通事故與死亡人數等目標值，作為後續執行與精進依據。從2025年交通事故數據來看，行人與高齡者是防制重點，新北市65歲以上長者已超過80萬人，正式邁入超高齡社會，市府將加強各道安小組防制力道，尤其針對事故成長的12個行政區，透過事故族群與地點分析，精準投入道安資源與人力，跨局處攜手協助改善。

侯友宜表示，在具體措施上，市府已完成24項道安計畫規劃，包括新增200處行人專用或行人早開時相、檢討46處捷運站生活圈友善步行環境，並設置300處號誌路口幹支道停讓設施，同時針對樂齡環境、公園、醫院及高齡機構周邊，規劃30處路口改善工程，全面提升行人通行安全。

侯友宜也提到，去年底歡樂耶誕城及跨河煙火等大型活動，在跨局處合作下順利完成交通維護。其中，跨河煙火活動首度於淡水老街實施散場公車優先道，有效提升運輸效率、加速人潮疏散，展現市府在交通管理上的創新成果。此外，因應日前台北車站公共安全事件，交通局、警察局、消防局與客運業者共同辦理公車行車安全與緊急應變訓練，強化駕駛面對突發狀況的應變能力，持續打造安全可靠的大眾運輸環境。

教育局補充，針對全市高中職學校，聚焦於即將屆齡可考照及已滿18歲尚未領有駕照群族，與監理站、駕訓班合作採校外體驗或校內體驗2種方式；另外，將於1至6月推展國中小校本交通課程模組融入校定課程、4至9月規劃2場行政人員研習，5場全市種子教師研習和40場教師研習等，5月推多元學習、4至12月則進行交安輔導訪視。

