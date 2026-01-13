為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蔣萬安推無菸城市 陳宥丞：硬體規格須到位、精準佈點鐵腕執法

    2026/01/13 13:10 記者董冠怡／台北報導
    台北推動無菸城市，市議員陳宥丞表示，蔣市府不能只喊口號，還需考量站點密度和大數據布點，硬體規格是否到位，做好人力配套，分流疏導且嚴格執法。（圖取自陳宥丞IG）

    台北市長蔣萬安近日表示年底前推動無菸城市，以後不能隨意在路邊吸菸，而是參考日本東京設置吸菸區，原則禁止、例外開放，分流吸菸和不吸菸的民眾。對此，市議員陳宥丞表示，蔣市府不能只喊口號，還需考量站點密度和大數據布點，硬體規格是否到位，做好人力配套，分流疏導且嚴格執法，才能將菸害控制在最小範圍。

    陳宥丞指出，絕不能僅用紅線畫框就叫吸菸區，那是「變相的毒氣室與擴散源」，要求比照日本標準，設立封閉式或高屏障設施，導入負壓和過濾系統，確保菸味不會外溢，外部成本內部化。

    他認為，吸菸區不宜距離過遠，建議市府透過人流大數據分析，在商圈、轉運站周邊等熱點區域精準布點，目標應設定於讓使用者在合理步行時間內即可抵達，降低違規誘因。

    一旦設立合法空間，對於邊走邊抽等違規行為便須鐵腕執法，陳宥丞說，設置戶外吸菸區不是對菸害的妥協，而是建立合理防線，警方及環保局人力調配應同步考量，嚴格捍衛非吸菸者乾淨的呼吸權。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

