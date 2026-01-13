為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宮廟也是百工之一？ 樂成宮媽祖董事長何敏誠這樣解釋

    2026/01/13 12:29 記者廖耀東／台中報導
    「宮廟也是百工之一？」樂成宮媽祖董事長何敏誠這樣解釋。（記者廖耀東攝）

    「宮廟也是百工之一？」樂成宮媽祖董事長何敏誠這樣解釋。（記者廖耀東攝）

    「很多人問我們，宮廟也是一個事業單位嗎？」一句帶著笑意的反問，為「2026臺中百工百業博覽會」記者會揭開序幕。這句話出自擁有逾200年歷史、國定三級古蹟的台中樂成宮董事長何敏誠之口，也讓現場瞬間感受到宗教信仰首度跨進產業博覽會的特殊意義。

    年度產業與民生消費指標展覽「2026臺中百工百業博覽會」，將於1月16日至19日於臺中國際會展中心盛大登場，作為會展中心開館首展，規劃七大主題展區、684個攤位，涵蓋年貨市集、觀光旅遊、國際交流、新車展示、AI家電、房產建材與幸福產業，一站式滿足春節前消費與產業交流需求。

    何敏誠表示，宮廟不只是信仰中心，更是守護百工百業的重要力量，此次由旱溪媽祖率領月老、華佗、文昌帝君等眾神進駐會場，為職人、企業主與市民祈福，象徵信仰與產業共榮。

    台中市商業會理事長謝豐享指出，商業會共有138個成員團體，因此命名為「百工百業博覽會」，展出內容橫跨旅遊、建築、年貨與汽車產業，並有7個國家設置20個攤位展出各國特色產品，預估吸引逾10萬人次參觀，帶動約10億元商機，為中部產業注入新動能。

    樂成宮媽祖首度跨界參展，為百工百業祈福注入新氣象。（記者廖耀東攝）

    樂成宮媽祖首度跨界參展，為百工百業祈福注入新氣象。（記者廖耀東攝）

    樂成宮媽祖首度跨界參展　為百工百業祈福注入新氣象。（記者廖耀東攝）

    樂成宮媽祖首度跨界參展　為百工百業祈福注入新氣象。（記者廖耀東攝）

    「2026臺中百工百業博覽會」，將於1月16日至19日於臺中國際會展中心盛大登場。（記者廖耀東攝）

    「2026臺中百工百業博覽會」，將於1月16日至19日於臺中國際會展中心盛大登場。（記者廖耀東攝）

    台中市商業會理事長謝豐享指出，商業會共有138個成員團體，因此命名為「百工百業博覽會」。（記者廖耀東攝）

    台中市商業會理事長謝豐享指出，商業會共有138個成員團體，因此命名為「百工百業博覽會」。（記者廖耀東攝）

