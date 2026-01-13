為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林保署實施台灣林產品溯源新制 納竹產品

    2026/01/13 12:19 記者楊媛婷／台北報導
    新版「台灣林產品生產追溯管理作業規範」納入竹產品。（資料照）

    為確保民眾買的木竹製品原料為國產，農業部林業保育署推動台灣林產品溯源，林保署今（13日）表示，元旦起該溯源措施將從過去繁瑣的「逐案審查」轉型為「業者自主登錄」，但業者仍要上傳佐證資料並經核對無誤，並且納入竹林產品。

    新版「台灣林產品生產追溯管理作業規範」於今年元旦起實施，林保署表示，過去參與溯源制度的業者，須於每次產品上市前提出申請，經審查通過後方能取得該批次產品 的QR Code 條碼，程序相對繁瑣，難以即時因應多元且彈性的加工與銷售型態，為回應產業實際需求，新制將簡化申請檢核作業，無須逐案審查與核發條碼，業者只要在系統完成溯源資訊（如樹種、材積、產地來源等）登錄，並上傳相關佐證文件，經受理單位與審查單位核對無誤後，即可經由系統登錄產製並使用衍生之追溯條碼。

    林保署進一步指出，新制也明確定義「經營者」，凡涉及該林產品生產、加工、分裝、流通或販賣的業者，均必須對其登錄資訊的真實性負責，確保條碼資訊與產品實際狀況相符，為守護公信力，未來將強化市場查核機制，藉由不定期抽查，若發現登錄不實，將依情節輕重處以限期改正、暫停系統權限，依法追究責任。

    林保署表示，為讓林產品追溯體系更臻完善，新制正式將竹產品納入系統，讓國產林產品的來源證明更全面。

