改善豆子埔溪水環境 竹縣府將截流縣治區上下游民生污水回收再利用

新竹縣政府今天開始進場，準備在光明1路和爬蟲公園之間的豆子埔溪開工，整理縣治區上下游的水環境。（記者黃美珠攝）

改善豆子埔溪在新竹縣縣治區上、下游水環境和溪流生態，縣府工務處計畫將截流豆子埔溪竹北至善橋到博愛橋段、住宅密集區的民生污水，經回收、濾淨、除臭後，再於翰林橋下回補放流，替豆子埔溪補充乾淨水源，並將配合沿河岸新闢草坡護岸和自然棲地，規劃無障礙坡道、親水棧道以及趣味跨河跳石，平添縣治區內1處親水休憩空間。

縣府工務處長戴志君說，這項水環境及鄰近區域環境改善工程將在本週啟動，預計要花2年的時間施作。工區從國道西側的至善橋為起點，持續往西到博愛路東的博愛橋為止，全長1.6公里內的所有民生污水完工後都將被截流，用專管導引到光明1路的竹北P19停車場旁、這次計畫新建的地下礫間處理機房，透過自然過濾原理除臭、淨化後，預估每天可獲5000噸的回收淨水，再回送到縣政9路、翰林橋下替豆子埔溪補水。

至於緊鄰前述停車場、鄉親口中「爬蟲公園」的文信公園，也將配合變成「文信公園景觀花園」，工務處將沿著這裡的河岸整理河道、新闢草坡護岸與自然棲地，還將設置多處無障礙坡道與多座親水棧道、活動階梯以及趣味跨河跳石，多元化遊憩方式，也讓原來的公園新增親水環境。

戴志君說，每年遇上枯水期和農田水利署斷水期，豆子埔溪的魚群常因水量不足、氣溫驟降、優氧化等原因而集體暴斃，縣府雖然設有3處備援水井，每天回補豆子埔溪水700到1000噸不等來因應，前述工程完工後，回收再利用的淨水就高達5000噸，可望降低這個已經多年來反覆發生的生態問題。

新竹縣政府工務處將在如圖的豆子埔溪左岸新設地下室礫間處理機房和專管，專門回收民生污水後過濾淨化再回埔豆子溪水。（記者黃美珠攝）

每到枯水期和農田水利署斷水，竹北豆子埔溪就會發生魚群暴斃事件，需要人員清撈。（記者黃美珠攝）

新竹縣府工務處表示，縣治區上下游豆子埔溪的水環境改善，除了削減污染源、整理河道，也將新闢親水空間。（記者黃美珠攝）

竹北豆子埔溪回收的民生污水經處理，將在圖中的翰林橋回放。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北豆子埔溪流經縣治區，住宅稠密，縣府工務處計畫花2年施工回收民生污水整治水環境。（記者黃美珠攝）

