護照被蓋「吉伊卡哇」發文求助！ 外交部這樣說

出國旅行前記得先檢查護照，有沒有蓋到紀念章或有汙損，日前有位網友發文提到，他的護照上次去京都買東西的時候被蓋了「吉伊卡哇」的紀念章，想問廣大的網友該怎麼辦？外交部曾提醒，由於護照具有公文書的性質，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

一名網友在PTT以急！剛發現護照被蓋了吉伊卡哇怎辦為標題發文，他月底要出國正在整理護照跟日幣，赫然發現護照上「吉伊卡哇」紀念章，應該是去年朋友蓋的，想問網友還有沒有救？現在去排隊換護照還來得及嗎？

網友紛紛勸他，時間還來得及，快換更換護照，「離月底還有點時間，趕快用急件辦，不要賭移民關會不會看到，看到就是遣返」、「現在趕快叫旅行社加急幫你辦一定來得及」、「加點錢明天送急件應該還來得及」、「過海關不會擋」、「去換一本比較保險」、「移民官很多都會一直翻護照，是我不會賭」、「去換，認真，不要賭遣返」。

外交部在網站提醒過，曾有國人赴他國旅遊時，將旅遊景點紀念章戳蓋於我國護照內頁，造成入境他國時遭拒，並被遣返回台；疫情解封後，國人出國旅遊激增，又已發生國人不察加蓋紀念章戳於護照之案件。

外交部再次呼籲，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

