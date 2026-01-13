為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    護照被蓋「吉伊卡哇」發文求助！ 外交部這樣說

    2026/01/13 14:13 即時新聞／綜合報導
    有網友在出發現蓋了「吉伊卡哇」的紀念章，急忙PO文問網友該怎麼辦；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    有網友在出發現蓋了「吉伊卡哇」的紀念章，急忙PO文問網友該怎麼辦；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    出國旅行前記得先檢查護照，有沒有蓋到紀念章或有汙損，日前有位網友發文提到，他的護照上次去京都買東西的時候被蓋了「吉伊卡哇」的紀念章，想問廣大的網友該怎麼辦？外交部曾提醒，由於護照具有公文書的性質，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

    一名網友在PTT以急！剛發現護照被蓋了吉伊卡哇怎辦為標題發文，他月底要出國正在整理護照跟日幣，赫然發現護照上「吉伊卡哇」紀念章，應該是去年朋友蓋的，想問網友還有沒有救？現在去排隊換護照還來得及嗎？

    網友紛紛勸他，時間還來得及，快換更換護照，「離月底還有點時間，趕快用急件辦，不要賭移民關會不會看到，看到就是遣返」、「現在趕快叫旅行社加急幫你辦一定來得及」、「加點錢明天送急件應該還來得及」、「過海關不會擋」、「去換一本比較保險」、「移民官很多都會一直翻護照，是我不會賭」、「去換，認真，不要賭遣返」。

    外交部在網站提醒過，曾有國人赴他國旅遊時，將旅遊景點紀念章戳蓋於我國護照內頁，造成入境他國時遭拒，並被遣返回台；疫情解封後，國人出國旅遊激增，又已發生國人不察加蓋紀念章戳於護照之案件。

    外交部再次呼籲，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播