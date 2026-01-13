台鐵春節車票已搶訂約38萬張 南迴有餘位、東部剩零星座位

台鐵春節車票已開放訂票。（台鐵公司提供）

台鐵公司在今天（13日）零時起，開放今年春節假期（2月12日至2月23日）東部幹線對號列車，含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成20萬6970筆、37萬9537張訂票。

台鐵公司表示，旅客完成訂票後，請在2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

請繼續往下閱讀...

逾期未取的車票，台鐵公司將在1月15日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵公司公布截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

（一）台北往花蓮、台東方向

2月13日上午8時至2月14日下午6時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

（二）台東、花蓮往台北方向

2月21日上午11時至22日下午14時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

二、南迴線車票預訂概況：

（一）高雄往台東方向

2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。

（二）台東往高雄方向

2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，2月13日、14日、21日及22日加開的實名制列車，將在1月15日（星期四）0時起開放設籍在花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法