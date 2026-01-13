新北抽驗春節食品 市售巴西蘑菇、菠菜殘留農藥超標 衛生局令下架回收

新北市衛生局至量販店抽驗菠菜。（圖由新北市衛生局提供）

農曆春節將至，新北市衛生局去年11月中旬於實體通路抽驗市售春節應景食品，以及針對網路購物平台販售的知名冷凍年菜共抽驗200件，今天公布抽驗結果。衛生局指出，1件在烏來老街商販售的台北市洪姓業者「巴西蘑菇」，以及1件在愛買量販店販售雲林縣漢光農業生技公司的「菠菜」，皆檢出殘留農藥不合格，第一時間已要求業者下架回收，並移請來源廠商所轄衛生局後續調查處辦。

衛生局副局長馬景野說明，本次2件違規產品，包括在烏來老街的登山軒食品店中，於台北市洪姓業者的「巴西蘑菇」檢出農藥「加保扶」（Carbofuran）0.07 ppm，正常標準應不得檢出任何加保扶；另在愛買量販板橋南雅店中，於雲林縣漢光農業生技公司的菠菜檢出「芬普尼」（Fipronil）0.001 ppm、芬普尼代謝物（Fipronilsulfone）0.002 ppm，總計0.003 ppm，標準僅能有0.001 ppm。

衛生局指出，去年12月初知道農藥抽驗結果時，便通知業者下架產品，馬景野表示，2項違規產品皆不符農藥殘留容許量標準規定，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可依同法第44條處分6萬元至2億元罰鍰，衛生局移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

馬景野提醒，販售業者應向供應商索取並保存完整的交易憑證，拍照留存外箱上的來源資訊，如廠商名稱、地址及供應代號等，以利後續追查產品來源，落實源頭管理。

此外，衛生局即日起於各區衛生所發放簡易試劑共約600份，供民眾免費索取，民眾只需於包裝紙指示，於食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，便可了解食品是否有違法添加的可能。

衛生局提醒，二氧化硫有助食材不易褐變，常被用於脫水蔬菜、乾貨等，但應避免添加或食用過量；過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，但在最終產品中不得殘留，且不得用於魚丸、麵腸、麵製品、豆製品等食品；皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，依規定不得添加於食品中，食用過量恐引起身體不適。

新北市衛生局至傳統商行抽驗巴西蘑菇。（圖由新北市衛生局提供）

新北市衛生局抽驗1件台北市洪姓業者「巴西蘑菇」、1件雲林縣漢光農業生技公司的「菠菜」，檢出殘留農藥不合格，已要求業者下架回收。（記者黃政嘉攝）

台北市洪姓業者的巴西蘑菇檢出農藥加保扶0.07 ppm，正常標準應不得檢出任何加保扶。（記者黃政嘉攝）

新北市衛生局副局長馬景野表示，2項違規產品，衛生局移來源廠商所轄衛生局依法處辦。（記者黃政嘉攝）

新北市衛生局示範在食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，推估食品是否有違法添加物。（記者黃政嘉攝）

新北市衛生局即日起於各區衛生所發放簡易試劑共約600份，供民眾免費索取，檢驗食品是否有違法添加物。（記者黃政嘉攝）

