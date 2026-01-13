某醫院文宣鼓吹「我今天願意加班」 醫護炎上怒轟：根本情勒！

近期有網友投稿爆料，某間醫院院內張貼一份寫著「我今天願意加班」、「再一刀就好」等標題的文宣，血汗內容引發醫護界與網友炎上痛批。（圖擷取自「靠北護理師」臉書粉專）

勞動部為提升醫療職場環境，去年8月對醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」的行為，比照上市櫃企業標準從嚴開罰。然而近期有網友投稿爆料，某間醫院公然張貼一份寫著「我今天願意加班」、「再一刀就好」等標語的文宣，血汗內容引發醫護界與網友炎上反彈，斥責院方根本是「情緒勒索」。

臉書粉絲團「靠北護理師」小編11日晚間在臉書、IG和Threads同步發文分享，收到一張網友私訊的紙本文宣，只見上面寫著「我今天願意加班」、「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好！」等標語。畫面曝光後，立即引發全網譁然，也讓大批醫護人員炸鍋。

請繼續往下閱讀...

「靠北護理師」小編除了好奇這究竟是哪家醫院的文宣，還對此吐槽，「翻譯：我們不想多請人，麻煩你們繼續用愛把這刀開完」。急診科醫師在臉書粉專「超級白急診醫師」也加入討論行列，並將圖文修改為「更貼近現實」版本，像是把「再一刀就好」這句改成「再一刀就倒」，還直言更改後的內容，才更符合第一線醫護人員的實際處境。

許多醫護人員的網友也紛紛留言抨擊，「PUA最高境界」、「太扯了吧，這哪間醫院啊」、「上層怎麼會覺得印這種文宣不會被罵翻」、「這是反諷還是官宣啊，太不可思議了」、「發這個是鼓勵在職的人離職，新來的快逃嗎？」、「超好笑的圖片，你要人加班，加班費先拿出來吧」、「我們醫院如果敢貼這種東西，一定馬上一堆人離職」、「說真的，我不想被過勞的醫務人員開刀欸，如果太累導致疏失怎麼辦」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法