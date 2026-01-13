為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部補助各縣市共4.08億 上千所中小學推雙語生活化

    2026/01/13 11:00 記者林曉雲／台北報導
    高雄市福山國中結合教學活動與在地資源，學生用雙語介紹在地文化，成為外交小尖兵。（圖由教育部提供）

    高雄市福山國中結合教學活動與在地資源，學生用雙語介紹在地文化，成為外交小尖兵。（圖由教育部提供）

    雙語學習從課程逐步走進校園日常，成為孩子在學校生活中可以自然使用、持續累積的重要能力。教育部自114學年度起整併相關雙語措施，推動「公立國民中小學雙語生活化校園計畫」，補助全國22縣市經費共計4.08億元，引導學校依各自特色，將雙語融入校園情境、行政運作與學生活動，全國已有1049所國中小學參與，陪伴學生穩健培養雙語溝通能力與國際視野，115學年度將持續深化推動。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，雙語不再侷限於教室內的學習內容，而是自然流動於校園的各個角落，從行政溝通、學生活動到日常互動，形塑師生共學、彼此支持的校園氛圍，讓語言真正成為孩子「每天都用得到」的學習工具，展現2030雙語政策邁向深化落實的重要進程。

    蔡宜靜也表示，為支持學校穩健推動雙語生活化，國教署蒐集各校實務經驗，並透過專業團隊陪伴、資源挹注與交流機制，陪著學校一步一步前行，以共識會議提供溫暖且多元的實踐範例。

    台南市西門實驗小學長期推動雙語，將雙語自然融入行政運作與校園生活，從晨間雙語廣播、朝會英語口令，到學生以雙語介紹學習成果、接待訪賓，讓語言在校園中自在流動，校方表示，秉持「帶起每一個孩子」的信念，鼓勵學生化身多語解說員，並走進社區協助營造雙語環境，將學習的溫度與國際視野，溫柔地延伸到校園之外。

    高雄市福山國中則以「營造雙語生活，迎向未來社會」為發展願景，校方說明，結合校園布置、課程活動與數位資源，打造貼近學生生活的沉浸式雙語學習情境，透過雙語有聲書與學生雙語影音創作，讓語言學習與科技素養相互交織，並藉由雙語闖關活動、健康操及親子園遊會，讓雙語學習自然延伸到家庭與社區，學生在實際導覽與交流中，逐漸累積自信，化身國民外交小尖兵，在真實情境中勇敢開口，展現屬於自己的學習光芒。

    台南市西門實小透過推動雙語生活化，讓每位學生皆為多語解說員。（圖由教育部提供）

    台南市西門實小透過推動雙語生活化，讓每位學生皆為多語解說員。（圖由教育部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播