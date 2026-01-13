印尼木薯餅、香蕉點心檢出糖精 邊境退運銷毀

印尼出口「木薯餅」檢出甜味劑含量不符規定。（圖為食藥署提供）

東南亞零食近年來受到許多人喜愛，食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括4批印尼進口的木薯餅與1批香蕉點心，被檢出不得使用的糖精與環己基（代）磺醯胺酸，另今日也公布近5年來首批自中國輸入、環氧乙烷超標的空膠囊產品，相關違規品項均在邊境遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，西霸企業有限公司自印尼進口的4批「木薯餅」，檢出甜味劑糖精介於每公斤0.10至0.24公克、環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.02至0.15公克，另自印尼輸入的「香蕉點心」也遭檢出甜味劑糖精、環己基 （代） 磺醯胺酸。

劉芳銘說，糖精依規定僅可用於瓜子、蜜餞、梅粉、碳酸飲料等品項，案內商品也非環己基（代）磺醯胺酸列表準用範圍，因此業者輸入的木薯餅計4424公斤、香蕉點心計1232公斤需在邊境退運或銷毀。

針對西霸企業有限公司輸入的木薯餅同產地同號列品項，劉芳銘表示，近6個月已累積6批不合格，食藥署針對該業者同產地、同號列品項採取逐批查驗措施；香蕉點心方面，該業者近6個月累計2批不合格，目前食藥署已採取逐批查驗措施。

劉芳銘也提到，食藥署近6個月來受理印尼餅乾報驗697批，已累計12批不合格，不合格率1.7%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格，食藥署自今年1月13日至2月12日止，於邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

中國「空膠囊」、靈芝 驗出農藥超標

此外，食藥署公布1批翰斯福生技有限公司自中國輸入的「空膠囊」，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.5毫克，依規定環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限每公斤0.1毫克，案內不符合商品計31.50公斤，依規定退運或銷毀。

劉芳銘說，部分穀類會使用環氧乙烷殺菌，過去也曾發生過膠囊殘留環氧乙烷超標的情況，但這次是近5年來首批中國輸入的膠囊出現環氧乙烷超標。

另劉芳銘指出，陸惠中藥有限公司報驗的「中國靈芝」，檢出殘留農藥陶斯松0.05 ppm，依規定不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03 ppm，案內品項計1000公斤退運或銷毀，食藥署也對該輸入業者在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

中國出口「空膠囊」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖為食藥署提供）

中國出口「靈芝」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖為食藥署提供）

