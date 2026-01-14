台人在日拿錯行李被當竊賊！ 賠5萬日圓和解 律師警告恐遭禁止入境

東京國際機場。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）昨轉發一名網友分享，他的朋友在日本因拿錯行李，遭對方報警涉嫌偷竊罪，聘僱律師協調，雙方以賠償5萬日幣（約新台幣9875元）和解，但日本律師提醒，若對方未原諒對方、未來有前科將被日本禁止入境，未來恐不能再入境日本，PO文曝光後引發大量網友討論與留言。

林氏璧昨於臉書轉發這名網友於Threads發文提及，「我朋友因為拿錯行李，在日本被報警偷竊罪，最後賠償5萬日幣（約新台幣9875元）和解，請日本律師費用另計，日本律師說如果對方沒有原諒，未來有前科會被日本禁止入境，這輩子再也不能去日本了」。

林氏璧透露，他有個朋友之前在回國時在桃園拿錯了別人的行李。他回國就上班去忙也沒有打開行李。結果兩天之後，他收到警察的電話，被當作偷竊處理。因為對方報警，調監視器後發現是他們拿走的，警察就找上門了。後續處理當然是有些麻煩了！所以，拿行李之前一定要看清楚啊！

林氏璧提醒，在行李轉盤上看到行李的第一件事，絕對是要看清楚上面的行李貼紙是不是寫著你自己的名字，出國回國都一樣。請多花2秒鐘看清楚，可以避免一場悲劇的發生啊！拿錯別人的行李，意味著你自己的行李也沒拿走，就是一場悲劇。沒什麼好趕時間的，這幾秒的小心可以節省你和對方好幾個小時！

PO文曝光後引發大量網友討論，還釣出一票苦主留言，有人說「我也是被拿錯過行李的受害者，只能說活該，那時候地勤有幫我聯絡到拿錯行李的人，還說叫我踢它一腳才可以真的沒有長眼睛，那時候我也差點報警抓那個人，他還是開了行李箱發現裡面的東西不是他的......才來機場換」、「我也曾被拿錯行李，對方拿來的時候態度還不好，而且行李箱外表差很多，他自己的甚至還有吊牌，根本XX」、「行李被拿錯真的很煩、在機場等地勤聯絡對方、等了將近1.5小時......浪費我時間。都約好車了還要延遲多花錢、想到還很氣。對方行李也長得不一樣、真的有夠幹的」。

還有網友提醒，「像我的話不是貼紙，是『行李束帶』或『行李罩』供參考」、「我把整個行李都貼滿了大大小小的貼紙、再加英文名貼紙、再加兩個行李牌」、「就算100％確認是自己的行李，還是要花5秒鐘核對一次行李條上，不怕一萬、只怕萬一」、「核對一下名字或是編號真的很快，不要造成別人困擾」。

