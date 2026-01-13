教育部拍板校事會議改革 全家盟和國教盟高度肯定

教育部拍板校事會議改革案，全家盟理事長蕭東原（右二）和國教盟理事長王瀚陽（中）發出聯合聲明表達高度肯定。（圖由國教盟提供）

教育部昨日修正發布校事會議改革案，明確以終結「小案大辦」、落實案件分流為修法核心方向。國教行動聯盟（國教盟）與全國家長團體聯盟（全家盟）今（13日）發布聯合聲明表示，教育部此次修法採納兩會過去所提「前移預防機制」、「匿名原則不受理」、「校事會議聚焦重大案件」及「主管機關事後監督」等關鍵訴求，表達高度肯定，呼籲教育部速頒「受理分流檢核表」，成為防濫訴的關鍵配套。

針對外界質疑新制是否鼓勵濫訴、是否讓校長背鍋、或導致流程拖延，全家盟和國教盟指出，新制透過分流與把關，反而能保護多數清白教師；校長不參與表決，也可減輕政治壓力；配合分流與單一事實審認，整體效率可望提升。

全家盟理事長蕭東原指出，新制設立由校長、外聘專家、教師代表及家長代表組成的「4 人審議小組」，是分流機制能否落實的關鍵，為避免制度流於形式，或因第一線承壓而產生「一送即調查」的保守操作，兩會呼籲教育部應盡速補齊配套，確保新制真正發揮把關功能。

國教盟理事長王瀚陽表示，教育部應公布標準化「受理分流檢核表」，明確區分不受理的負面排除清單（如純屬親師溝通誤解、教學風格爭議等），以及啟動調查的正面條件，嚴格限於「教師法」第 14、15、16 條所列重大情節（如體罰霸凌等），該檢核表不僅是審議小組的操作依據，更是校方與承辦人員的「防濫訴護身符」。

此外，蕭東原表示，教育部宜設定一年試行觀察期，透過不受理率、案件分流率、重大案件占比及平均處理時程等指標，檢驗制度成效，必要時再調整受理層級，並落實保密與個資防護，維持「匿名不受理、具名可保密」原則，明訂最小必要原則與洩密懲處規定，也呼籲制度面持續精進，包括確立「單一事實審認」原則，避免重複調查，以及強化外部專業常態化，建立特定領域專家名單與判準指引。

兩會共同呼籲，制度改革目的不是「更多程序」，而是「更好的教育」，教育部在即將發布的工作手冊中，應一次到位納入「受理分流檢核表」與觀察指標，讓小案止於前端、大案得到妥善處理，真正讓學生、教師與校園都回歸教育本務。

