新北塭仔圳規劃近千戶社宅 拚農曆年前統包工程招標

新北市推動塭仔圳青年社會住宅統包工程，成立廉政平台，建立公開監督與溝通的管道。（圖由新北市城鄉局提供）

新北市政府推動近400公頃的塭仔圳市地重劃案，目前施工中，其中區內留設1塊基地興建青年社會住宅，預計提供至少920戶住宅單元，統包工程首次招標因投標家數不足而流標，市府檢討後成立廉政平台，建立公開監督與溝通管道，強化風險控管機制，力拚農曆春節前第2次上網公告招標。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰指出，塭仔圳青年社會住宅工程配合市府住宅政策及都市計畫規劃，採「只租不售」方式興辦，結合社會住宅、停車空間及社會福利服務，提供多元且具公益性的使用機能，回應青年及弱勢族群居住需求。

黃國峰表示，社宅計畫預算約79億4139萬餘元，屬於新北市近年規模較大的社宅工程之一，為確保推動過程穩定順利，因此成立專責廉政平台，提前導入風險辨識、資訊公開及跨域監督機制，強化工程採購及履約各階段的風險控管，營造清廉、安心的公共建設環境。

城鄉局企劃建築科科長陳以霖表示，社宅基地位於新莊區中正路一帶，面積約1.19公頃，規劃興建地上18層、地下4層建築，提供至少920戶住宅單元及約560席停車位，並導入綠建築、通用設計、智慧社區等理念，結合身心障礙者日間照顧、社區居住及其他公益設施，打造安全、健康、友善且具韌性的多元居住環境。

陳以霖說，塭仔圳社宅統包工程第1次招標時，因投標家數不足3家而流標，將檢視修正招標文件，預計農曆年前第2次上網公告，未來透過廉政平台運作，公開工程規劃內容、會議紀錄及執行情形，強化全民監督，並持續與在地居民溝通，回應地方需求與建議，提升市民對公共工程的信賴。

新北市政府規劃在塭仔圳重劃區興建青年社會住宅，預計至少提供920戶住宅單元，圖為完工模擬圖。（圖由新北市城鄉局提供）

