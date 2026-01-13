抗議「校事會議改革案」上路 全教總︰校園治理推向法律割喉戰

教育部昨日拍板中小學校事會議改革案，全教總與各地方教育工會代表今日赴教育部前陳抗，要求廢除校事會議。（記者塗建榮）

提根本解決方式是廢除校事會議

教育部昨日拍板中小學校事會議改革案，全國教師工會總聯合會（全教總）與各地方教育工會代表今（13）日赴教育部前陳抗，全教總理事長侯俊良直指，教育部這次修法仍維持全外聘調查員之剛性規定，甚至擴及一般懲處案件，校園治理推向法律割喉戰，將嚴重耗損教師的教育熱忱，使教育行政陷入失能，根本解決方式是廢除校事會議。

教育部昨日公布「教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「教師成績考核辦法」修正草案，引發基層教師反彈。全教總批評，現行校事會議制度已淪為「濫訴免案、法律修羅場」，不僅缺乏實質篩選與補救機制，更加速優質教師流失，呼籲教育部立即修正制度，讓校園回歸專業治理，並怒吼「修法不力，製造混亂」等口號。

請繼續往下閱讀...

侯俊良指出，修法忽略比例原則與程序正義，導致大量原本屬於教學輔導、親師溝通或行政協調層次的事件，被迫進入高度司法化的調查程序，造成教育行政資源過度耗損，也嚴重撕裂校園信任關係。

民進黨立委郭昱晴表示，仍要肯定教育部修法刪除匿名檢舉，以及要求校事會議主動提供調查程序與報告，確實是回到程序正義的必要方向，但整體配套仍不足，制度改革不能只處理個案究責，更應建立實質補償、名譽修復與防濫訴機制，減輕第一線教師長期承受的心理與行政壓力。國民黨立委王鴻薇則批評，修法方向讓校園治理持續失衡。

全教總強調，「投訴武器化」已成為基層教師面臨的系統性風險，教育部應重新檢討，建立「輔導先行、濫訴過濾」的制度門檻，並補齊濫訴免案後的實質補償與名譽修復機制，呼籲教育部還給校園一個專注教學、彼此信任的友善空間，不要讓法律手段成為摧毀台灣教育的元兇。

教育部︰研擬被調查教師支持與補助機制

教育部國教署長彭富源昨日說明，教師在調查過程中承受極大壓力，教育部長鄭英耀對此高度關注，已責成教育部人事處、法制處等相關單位研擬支持與補助機制，希望在事實釐清後，能對教師於調查期間付出的時間、心理與專業成本，給予合理的回應，因涉及整體公教制度，相關配套仍在審慎研議中，但已列為重要方向。

彭富源也表示，校事會議上路實施後，即啟動檢討機制，確認需加強預防性介入、案件分流與程序正義，因此提出這次修正草案，而非簡單保留或廢除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法