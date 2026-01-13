為僑外生、新住民子女就業規範解惑 台南國際團體辦座談

台南市國際新住民關懷發展協會舉辦「2026年僑外生暨新住民子女就業座談會」，為他們的就業規範問題釋疑解惑。（圖由台南市國際新住民關懷發展協會提供）

為協助僑外生及新住民子女順利銜接台灣職場、深化對我國就業制度的理解，台南市國際新住民關懷發展協會舉辦「2026年僑外生暨新住民子女就業座談會」，以「跨越限制、深耕台灣」為主軸，聚焦僑外生與新住民子女在台就業過程中最關切的法規制度與實務問題，協助更多國際人才安心留台、穩定發展。

座談會並邀請勞動部勞發署跨國勞動力事務中心科長王續蓉、勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟、台南市府勞工局長王鑫基等代表與會討論，期盼透過專業說明與交流，為僑外生與新住民子女釋疑解惑。

請繼續往下閱讀...

南市國際新住民關懷發展協會理事長邱蕙君指出，隨著台灣邁向多元共融社會，新住民與僑外生已成為重要的人力資產。然而，許多僑外生與新住民子女在求職過程中，常因對「評點制度、工作許可、留台求職流程」等相關規定不夠熟悉，感到徬徨不安，甚至錯失留台發展的機會。為此，舉辦座談會邀請勞動部勞發署業管部門親自說明，從政策面到實務面一次完整解析，協助與會者釐清制度重點。

此次座談會深入說明僑外生留台就業的「評點制度」運作方式、並解析工作許可申請流程與相關法規重點，同時說明台灣雇主如何協助僑外生辦理居留證，以及學校單位在輔導僑外生、銜接職場過程中可扮演的角色，提供學生、家庭、學校與企業有更清楚的行動方向。

邱蕙君強調，協會長期致力於確保新住民與僑外生在台灣生活的基本權利，並推動文化交流與社會理解，期盼打造一個包容、多元且共融的生活與就業環境。透過本次就業座談會，不僅希望協助僑外生與新住民子女建立清楚的留台就業藍圖，也期待促進政府、學校與企業之間的對話與合作，共同為台灣培育並留住國際人才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法