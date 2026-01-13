為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    八仙山、武陵國家森林遊樂區服務再升級 設置「山林製造」自動販賣機

    2026/01/13 10:13 記者歐素美／台中報導
    八仙山國家森林遊樂區自動販賣機。（林業署提供）

    八仙山國家森林遊樂區自動販賣機。（林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署入自動化服務設施，在八仙山及武陵國家森林遊樂區設置全新自動販賣機，並以林業及自然保育署「山林製造」品牌進行整體外觀設計，將補給服務融入森林景觀，成為園區服務的一環。

    林業保育署台中分署表示，近年來遊客於園區內停留體驗森林療癒的時間延長，對即時補給與便利服務的需求提升，考量國家森林遊樂區多位處山區，補給不易，這次引入自動化服務設施，期望在不影響自然景觀與生態環境的前提下，提供更貼近遊客需求的服務及多樣化的選擇。

    自動販賣機依園區特性、空間機能與遊客需求進行差異化規劃，八仙山國家森林遊樂區將自動販賣機設置於園區綠色走廊及座椅休憩區周邊，根據遊客的反映與需求，販售內容以輕食餅乾為主，供民眾在林間漫步或健行後，於休憩空間進行能量補充。

    武陵國家森林遊樂區為提供登山山友們的需求，自動販賣機設置於武陵山莊內，除提供飲品補給外，亦同步導入台中分署「山林製造」系列文創商品，包含二葉松系列產品、台灣原生土肉桂系列的茶包、夾心酥、咖啡、複方精油貼布、漱口水，台八線五葉松系列茶包、洗髮精與沐浴露，以及遮陽帽、雨衣等登山產品，讓遊客旅遊期間，也能輕鬆選購兼具紀念性與森林意象的特色商品，並兼顧森林生態旅遊與環境教育推廣。

    林業保育署台中分署指出，這次販賣機外觀設計上，皆以「山林製造」品牌精神為核心，融入園區意象與色調，降低設施對景觀的視覺衝擊，兼顧美感、機能與環境友善的用心，未來將持續蒐集遊客使用回饋，滾動調整販售內容與服務模式，並以「提升服務品質、落實永續經營」為目標，持續優化園區設施，讓每一位走進國家森林遊樂區的遊客，都能在細節中感受到森林的溫度與守護自然的力量。

    八仙山國家森林遊樂區自動販賣機設置於綠色走廊，外觀採用八仙山主題色彩。（林業署提供）

    八仙山國家森林遊樂區自動販賣機設置於綠色走廊，外觀採用八仙山主題色彩。（林業署提供）

    武陵國家森林遊樂區自動販賣機販售山林製造的文創商品。（林業署提供）

    武陵國家森林遊樂區自動販賣機販售山林製造的文創商品。（林業署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播