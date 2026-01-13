為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從重修生到特考榜首 嘉大校友徐子鈞透過農業技術鞏固外交

    2026/01/13 10:09 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉大水生系校友徐子鈞（右）與系主任吳淑美（左）在系辦合影。（嘉大提供）

    嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞讀大學時重修，考了兩次才錄取水生系碩士班，研究所期間受到師長鼓勵申請外交替代役水產役男，曾在巴拉圭服役，如今錄取公務人員特種考試外交領事人員西班牙文組榜首，走出不一樣的路。

    徐子鈞表示，外交與農業可以相互結合，相輔相成，未來他將透過農業技術合作，強化與邦交國間的聯繫，進一步鞏固台灣外交。

    徐子鈞說，他6年前畢業於嘉大水生所，當年指導教授秦宗顯對他的求學生涯有很大的啟發，講述台灣早期透過農技團與邦交國進行農業技術合作，強化當地農業自給自足，使農業成為有助於台灣推動外交的方式，同時也鼓勵同學多參與業界實習或出國閱歷來增廣見聞。

    他研究所畢業後，參加外交替代役甄選，靠著水產專長入選台灣駐巴拉圭役男。初次接觸西班牙文，語言及文化隔閡讓外派工作面臨許多問題，再加上日常的複雜瑣事，生活變得極富挑戰。

    但徐子鈞沒有被打倒，調整心態積極學習，平日除了完成長官委派工作，下班後更與同事及外語老師學習西班牙文，並與當地人有更多良善的互動與交流。

    徐子鈞說，為了融入當地生活，假日經常到巴拉圭體育部與華僑及使館長官一起打羽球，運動後再一起聚餐相互關心。當地華僑的溫暖舉動，讓他在國外的生活愈來愈順遂，遇到華僑理事會或大使館舉辦活動時，總是毛遂自薦去幫忙，並在活動中承擔一些工作，例如曾協助巴國華語學校舉辦元宵節，也曾於元旦慶典活動時擔任升旗手。

    在派駐巴拉圭期間，徐子鈞對於外交人員能以不同於國防軍事層面的方式守護國家利益銘記在心，也萌生加入台灣外交官行列的念頭；而面對一些邦交國因為中國施壓而被迫斷交，更加深他加入外交團隊一起為台灣外交事務努力的信念。

    回國後，徐子鈞參加外交特考，憑藉著派駐巴拉圭的經歷與水產養殖專長，順利通過筆試和口試，錄取公務人員特種考試外交領事人員西班牙文組榜首，將朝著夢想邁進。

    嘉大水生系校友徐子鈞考上外交特考後，回系上分享喜訊。（嘉大提供）

