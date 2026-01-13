為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東市「歡樂馬」小提燈亮相 1.5萬份送國小、幼兒園小朋友

    2026/01/13 09:57 記者羅欣貞／屏東報導
    「歡樂馬」小提燈設計融入互動巧思，只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑。（圖由屏東市公所提供）

    迎接寒假與元宵佳節到來，屏東市公所今年推出全新設計的「歡樂馬」小提燈，今（13）日在鶴聲國小首度亮相，送上滿滿的年節祝福，陪伴學童迎接充滿歡笑與期待的假期時光。除1.5萬份送國小、幼兒園小朋友外，市公所也另外準備了2000個小提燈，預計本（1）月底開放市民索取。

    「歡樂馬」小提燈以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，整體風格溫暖活潑，象徵新年的喜悅與祝福。提燈設計融入互動巧思，小朋友只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，更成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。

    在造型細節上，「歡樂馬」也巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生。同時，市公所也持續將環保理念融入設計，提燈採用節能LED燈，並附上無電池光源供電線，不需使用電池即可點亮，讓孩子在歡度節慶的同時，也學習珍惜資源、友善環境。

    屏東市公所表示，今年「歡樂馬」小提燈將發送給屏東市所有國小學童及幼兒園小朋友，預計發放約1萬5000份，希望在寒假開始之際，為孩子們點亮一盞溫暖的節慶燈光，也為新的一年注入滿滿的歡樂與祝福。不只小朋友有！公所也特別準備了限量2000個小提燈，預計在1月底開放給市民索取，數量有限，索完為止。

    屏東市長周佳琪表示，元宵節是傳承文化、凝聚情感的重要節慶，期盼透過結合城市風景與環保巧思的小提燈，陪伴孩子留下溫暖的童年回憶，也讓屏東的城市故事在燈影中持續傳承。

    屏東市長周佳琪13日到校園贈送小提燈給學童。（圖由屏東市公所提供）

