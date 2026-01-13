為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    檜意森活村業者驚傳欠租 林鐵處收回自行管理

    2026/01/13 09:54 記者蔡宗勳／嘉義報導
    林鐵及文資處收回檜意森活村經營權。（林鐵處提供）

    林鐵及文資處收回檜意森活村經營權。（林鐵處提供）

    目前負責檜意森活村營運的檜意森活村股份有限公司（下稱檜村公司）出現資金調度困難窘境，積欠阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵處）租金。林鐵處昨與檜村公司達成協議，將於1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」，1月16日起由林鐵處收回檜意森活村經營權自行管理。

    林鐵處指出，檜意森活村於2013年依據促參法採OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於2024年3月1日與檜村公司續約5年，預計於2029年2月28日屆期。但因檜村公司負責人其他的旅遊事業經營困難，造成財務問題。

    林鐵處表示，多次函限檜村公司改善，並限於1月15日前繳清積欠之租金、權利金及逾期罰金等，逾期將依規終止契約。嗣檜村公司負責人主動於昨日與林鐵處協議，由林鐵及文資處於1月15日終止契約，自1月16日起收回經營權自行管理。

    林鐵處說，收回檜意森活村經營權後，將留用檜村公司部分現場管理人員，並自今（13）日起派員逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，維持園區正常營運，園區服務不中斷。

    至於檜村公司所積欠的費用仍將依法追償，並要求負責人儘速解決與店家的債務問題。林鐵處已於2025年6月啟動檜村新促參案之前置作業，完成招商作業前，將先行依國有財產法規定辦理公開標租，期能引入新業者接手營運檜意森活村，持續促進嘉義地區之觀光發展。

    檜意森活村經營者積欠資金，由林鐵及文資處收回經營權。（林鐵處提供）

    檜意森活村經營者積欠資金，由林鐵及文資處收回經營權。（林鐵處提供）

