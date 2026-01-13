屏東國旅新亮點！高樹挖到溫泉了 內行人搶泡大武山下美人湯

經口耳相傳，溫泉開放不久就受到內行人喜愛。（記者羅欣貞攝）

屏東縣國旅有新亮點！要泡暖呼呼的湯，除了到國境之南恆春半島四重溪，現在可有新選擇了，位屏縣最北端的高樹鄉傳出挖到溫泉的好消息，經飯店業者打造成被青山環繞、濃濃南洋風情的溫泉池後，已有內行的鄉親在天冷之際搶先體驗，直呼「好神奇，不敢相信在屏北地區就能泡湯！太舒服了！」。

看好屏北觀光潛力，民間業者在高樹鄉大路觀地區大手筆投資，2006年起陸續成立主題樂園、飯店，以自然景觀公園為特色，持續經營至今，在新冠疫後，受出國潮影響，遊客流失，有感於國人愛到日本泡湯，業者於是在探勘出泉脈後，加碼投資數千萬元開發溫泉，歷時約3年，在地下約995公尺處成功開採到屏北第一口天然溫泉，水溫約攝氏42度左右，為碳酸氫鹽泉，俗稱美人湯；並於去（2025）年9月取得屏東縣政府所發的溫泉標章。

請繼續往下閱讀...

「以前到四重溪車程要花1個半小時，現在只要20分鐘就可以到高樹泡湯了，實在非常方便」，來自屏縣長治鄉的邱姓鄉民表示，這裡水質很乾淨，來了很多次。邱姓鹽埔鄉民也說，是朋友先來，介紹她一起來，結果發現環境、風景很好，在青山環抱下泡湯，現在每星期都來一趟，放鬆身心。

溫泉飯店副總經理邱麗慧表示，在開發到溫泉後，建置泡湯設施，包括泡湯池、溫泉泳池、大眾池、SPA池，另於飯店區有個人湯屋、中庭游池旁也有住客溫泉池。高樹鄉是水源保護區，水質乾淨清澈，守護地下資源，每日溫泉用量限於69公噸。在溫泉度假村開發完成後，民眾夏天可到主題樂園玩水、冬天來泡溫泉，提供屏北地區不一樣的玩法，對未來的前景有信心。

營造濃濃南洋風情，業者在屏縣高樹鄉打造溫泉泳池和泡湯池。（記者羅欣貞攝）

飯店區也設有個人湯屋。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法