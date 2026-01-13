一隻魚團隊重出江湖 展開小池角雙曲橋彩繪工程

西嶼一隻魚再現江湖！並以彩繪魚打響名號。（記者劉禹慶攝）

西嶼一隻魚文創團隊，沉寂多時後，再度有新作即將問世，就在西嶼著名觀光景點小池角雙曲橋圍牆，由西嶼女兒許梅妤領軍創作，秉持其一貫靈動創作風格，以慵懶的猫、色彩鮮豔的魚，展開擅長的3D彩繪，半成品出爐就令人驚豔不已！未來可望與雙曲橋一樣，成為遊客打卡熱區。

國中畢業即離鄉背井的澎湖女兒許梅妤，多年前父親去世後毅然返回家鄉西嶼島定居，憑著對畫畫濃烈的興趣拾起畫筆，無師自通栽進彩繪的繽紛世界。許梅妤擁有3D彩繪最困難的透視敏感度，特別偏愛澎湖的海洋動物，多年來上百幅作品，展現不同角度隨波靈動，相當活靈活現。

西嶼鄉公所近年來致力於公共藝術的打造，不僅在小池角顯眼的牆壁上彩繪知名景點及海洋生物藝術創作，並和藝術創作者許梅妤合作，陸續創作大船入港、外垵海賊洞、Q版綠蠵龜意象作品等膾炙人口的作品，廣受觀光客的喜愛，吸引觀光人潮，西嶼鄉處處可見其作品。

許梅妤沉寂多時後，近來西嶼一隻魚文創團隊，承接水保署小池角雙曲橋周邊步道牆面彩繪工程，目前緊鑼密鼓施工中，由於雙曲橋造型特殊，是著名觀光景點，許梅妤以3D效果畫出貓咪戲魚，呈現猫咪與魚的奇幻視覺效果，貓咪與魚活靈活現，許希望這些作品能為漁翁島帶進大量旅遊人潮，再創觀光奇蹟。

許梅妤率領西嶼一隻魚團隊，以三D效果彩繪可愛貓咪。（記者劉禹慶攝）

