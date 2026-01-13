高雄市動物保護全國評鑑特優 整體達成率突破93％

動保處辦理犬貓絕育及預防注射。（市府提供）

高雄市動物保護稽查案件累計達3萬6597件，採主動管理、即時回應民意雙軌並行，動物保護案件裁罰311件，累計開罰857萬2500元，並完成犬貓絕育1萬6086隻等，整體目標達成率突破93%，榮獲全國動物保護評鑑特優。

農業部每年辦理全國動物保護業務評鑑，經客觀數據、書面資料及專業委員審查，評鑑寵物登記管理、特定寵物業管理、執法與行政績效、犬貓絕育推動、業務創新方案，以及實驗動物人道管理等多項核心指標，高雄市整體目標達成率突破93%，於全國22縣（市）中脫穎而出，榮獲「優等」佳績。

高市去年動物保護稽查案件累計達3萬6597件，其中民眾通報案件4148件、主動稽查3萬2449件，採取主動管理與即時回應民意雙軌並行，去年動物保護案件裁罰共計311件，裁罰金額累計857萬2500元；另完成犬貓絕育1萬6086隻，家犬貓絕育補助創近3年新高；整體執行量能皆占全國比率15%以上，展現動物保護資源投入與政策落實的高強度與持續性。

農業局長姚志旺表示，高雄今年在友善動物政策推動達成多項重要里程碑，動物保護已從單一業務推進，逐步轉化為跨局處、跨社群的城市治理議題，未來動保處將持續深化創新作為，推動更多友善動物計畫，強化公民參與及社會溝通，逐步將高雄市規劃為「友善動物特區」，邁向全台首例友善動物城市，打造人與動物和諧共存的宜居城市。

動保處進行飼主責任稽查，提醒飼主務必替家中毛小孩完成寵物晶片登記、定期施打狂犬病疫苗及絕育或申報免絕育。（市府提供）

