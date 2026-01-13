颱風恐生成不影響台灣！ 氣象粉專：週末北、東部漸有雨

氣象粉專天氣風險指出，今起各地晴朗、日夜溫差大，週末北部至東部漸轉短暫雨。（資料照）

中央氣象署預報，今天（13日）各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；台灣各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今起各地晴朗、日夜溫差大，週末北部至東部漸轉短暫雨；本週可能有熱帶性低氣壓或颱風生成，但距台遙遠無直接影響。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天受大陸冷氣團且環境偏乾影響，晨間各地仍有顯著的輻射冷卻效應發生，低溫普遍降至低點，北部及東部達6至10度、中南部達11至14度，雖有南北差異，但體感皆偏寒冷。

林孝儒說，預測今天至明天台灣受大陸冷氣團及環境偏乾影響，各地為晴時多雲天氣；本波冷空氣南侵幅度較小，主要影響北部至東部。預測北部至東部高溫約19至23度，低溫約13至17度。中南部高溫約23至27度，低溫約12至16度。白天日照回溫快，但夜晚清晨低溫顯著、日夜溫差大。

林孝儒稱，週四（15日）至週末預測台灣各地氣溫緩步回升，但早晚受輻射冷卻影響時，都還是略有寒意。預測北部至東部高溫約20至24度，低溫約14至17度。中南部高溫約24至28度，低溫約15至18度。整體水氣不多，各地多為晴時多雲天氣；週末則隨環境轉東北風且水氣增多下，東北角至東部將轉陰有短暫陣雨；中南部則可維持晴時多雲，天氣相對穩定。

林孝儒分析，下週一（19日）、週二（20日）另一波東北季風增強，氣溫再轉涼；北部至東部轉為陰有短暫陣雨，中南部晴到多雲、山區局部短暫雨。初步研判，此波季風過後仍可能銜接更乾冷的空氣南下，台灣將再出現一波較明顯降溫，請持續留意最新預報。

林孝儒補充，本週南方洋面逐漸有熱帶擾動逐步發展為熱帶性低氣壓或颱風的跡象，週末可能靠近菲律賓東方近海後轉往東北方遠離消散。此季節雖較少見，但並非罕見。目前研判，熱帶系統距台遙遠，對本島天氣無直接影響；但若於巴士海峽至東南部近海活動，仍須留意間接海象不穩定或沿海風浪略增及長浪可能。

