網紅司機幫越南移工省下車資 寫字條教搭火車「幫台灣加分」

網紅計程車司機王國春，近日在臉書分享，如何幫越南移工省下車資，寫字條教搭火車，幫台灣形象加分。

台北101專櫃近期爆發歧視越南移工事件，引發社會議論。網紅計程車司機王國春昨日在臉書分享一段服務外籍移工的親身經歷，他捨棄高額車資，改以「省錢方案」與「貼心字條」協助陌生移工，展現出台灣人難能可貴的人情味，獲得網友熱烈按讚，稱讚「幫台灣大大加分」。

王國春表示，他出身新住民家庭，且曾從事勞力密集產業，與泰、越移工相處融洽。他認為，一個人的格局並非透過歧視他人獲得，而是建立在尊重與理解之上。他提到，一年多前，他在彰化高鐵站接獲一名剛來台灣的越南移工，對方欲前往距離遙遠的彰化火車站，王國春告知跳表約需800元，乘客因預算不足面露難色，並請友人代為翻譯求助。

王國春說，他得知對方積蓄不多，並未因利益受損而敷衍，反而主動提議載乘客前往鄰近火車站轉乘，車資僅需150元，同時考慮到對方語言不通，先在手機寫下中文：「我要買票到彰化火車站，我是越南人剛來台灣，麻煩協助引導」，並請乘客拍照留存，供台鐵窗口查看，成功解決其溝通難題。

最後，乘客付錢的時候，點頭跟我說了聲：「謝謝。」，王國春說，那是這趟任務，乘客唯一說過的中文。這趟任務從原本的800元變成150元，雖然車資少了，但人情味卻多了，相信剛來臺灣的越南移工，一定也感受到臺灣計程車司機熱情溫暖的一面。

王國春說，計程車司機在台灣觀光旅遊形象上，扮演著極其重要的角色，千萬不要覺得只是一次性乘客就隨便服務；也不要因為對方是東南亞移工，就利用其弱勢狠狠「敲人一筆」，將心比心，如果自己的孩子在國外被打工歧視，誰都不會開心。他也強調，服務品質不是只有個人收益，而是整體產業的形象累積，「也許無法去改變他人，但可以先從自己做起」。

