不只白尾八哥氾濫 百隻「紅眼怪鳥」彰市攻城掠地

「紅眼怪鳥」大舉入侵彰化市！彰化市長林世賢日前上班途中經過一棵苦苓樹，聽到整群鳥叫聲，抬頭望去竟然有多達上百隻的亞洲輝椋鳥在樹上竄飛，讓他驚覺不可思議，查詢網路進一步發現，亞洲輝椋鳥在全台幾乎可用「氾濫成災」來形容，與外來種白尾八哥數量不相上下，都是屬於兇悍鳥禽，恐將危害本土鳥類生態，值得相關單位重視。

林世賢說，當時他看到樹上有密密麻麻的亞洲輝椋鳥時，一開始被這種鳥類身上的光亮藍寶石色吸引，覺得非常的漂亮，尤其牠那血紅色的雙眼相當醒目，不過旋即覺得不對勁，印象中只有白尾八哥會如此密密麻麻的在樹上棲息，立即上網查詢，一看不得了，亞洲輝椋鳥屬外來種鳥禽，原產地在菲律賓、孟加拉、馬來半島等，經台灣引進為觀賞鳥，但後來被民眾棄養或逸出至野外；由於幾乎沒有天敵、繁殖力驚人，近幾年來在全台各地攻城掠地，彰化市恐怕也已「淪陷」。

林世賢說，亞洲輝椋鳥已被列為「入侵種鳥禽」，族群在台灣不斷擴大，都市公園、路邊行道樹、街道電桿，都可看到牠們成群結隊出沒，對生態造成衝擊；美麗的藍光，雖然讓人驚艷，但城市的風景，不只來自建設，也來自我們如何看待與對待自然。期待在發展之中，讓城市與生態找到更好的平衡。

