115學測1/17登場 苗栗考場設於苗栗高中、1482人應試

115學年度大學入學考試「學科能力測驗」，將於1月17日（星期六）至1月19日（星期一）三天登場。苗栗考場位於國立苗栗高中，計有1482名考生，考場將於1月16日（星期五）下午2點至4點，開放提供考生查看試場及座位。

苗栗考區承辦單位為國立聯合大學，苗栗考場地點在國立苗栗高中，設置43間試場（含3特殊試場），共計1482位考生，考場將於1月16日（星期五）下午2點至4點，開放提供考生查看試場及座位，考生得於規定時間內前往考場學校查看，其餘時間皆不開放。

大考中心提醒歷年考試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，請考生務必記得考試當天要攜帶有效證件正本。應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有無照片，皆為無效證件，請考生特別留意。

115學年度學測全國報考人數總計12萬1500餘人，「試場分配表及考試地點」已公布並刊登於大考中心網站中「學科能力測驗專區」之「試務專區」提供查詢，如考生查詢有任何相關疑問，請致電大考中心電話：02-23661416轉608洽詢，相關資訊以大考中心公布為準。

