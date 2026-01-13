為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    115學測1/17登場 苗栗考場設於苗栗高中、1482人應試

    2026/01/13 08:05 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗考場位於國立苗栗高中，計有1482名考生，考場將於1月16日（星期五）下午2點至4點，開放提供考生查看試場及座位。（翻攝google街景）

    苗栗考場位於國立苗栗高中，計有1482名考生，考場將於1月16日（星期五）下午2點至4點，開放提供考生查看試場及座位。（翻攝google街景）

    115學年度大學入學考試「學科能力測驗」，將於1月17日（星期六）至1月19日（星期一）三天登場。苗栗考場位於國立苗栗高中，計有1482名考生，考場將於1月16日（星期五）下午2點至4點，開放提供考生查看試場及座位。

    苗栗考區承辦單位為國立聯合大學，苗栗考場地點在國立苗栗高中，設置43間試場（含3特殊試場），共計1482位考生，考場將於1月16日（星期五）下午2點至4點，開放提供考生查看試場及座位，考生得於規定時間內前往考場學校查看，其餘時間皆不開放。

    大考中心提醒歷年考試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，請考生務必記得考試當天要攜帶有效證件正本。應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有無照片，皆為無效證件，請考生特別留意。

    115學年度學測全國報考人數總計12萬1500餘人，「試場分配表及考試地點」已公布並刊登於大考中心網站中「學科能力測驗專區」之「試務專區」提供查詢，如考生查詢有任何相關疑問，請致電大考中心電話：02-23661416轉608洽詢，相關資訊以大考中心公布為準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播