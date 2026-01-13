為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    以地養地！彰化6年砸8億元修農路 22萬公尺等於鋪到台北

    2026/01/13 08:03 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣近年來投入8億多元改善農水路，經費來自農地重劃基金，基金又來自抵費地賣地收入，專款專用。（縣府提供）

    彰化縣近年來投入8億多元改善農水路，經費來自農地重劃基金，基金又來自抵費地賣地收入，專款專用。（縣府提供）

    全台農業大縣的彰化縣，農民對土地的需求與依賴極高。為了讓農地發揮最大效益，彰化縣政府多年來持續推動農地重劃，讓原本零散、無路可通的「邊緣地」搖身一變成為臨路、排水佳且產權明確的肥沃良田。

    縣府自1959年起啟動農地重劃，至今陸續完成59個重劃區，總面積高達3萬7726公頃，重劃後的農地因配置完整、進出便利，土地身價隨之水漲船高。

    地政處指出，重劃過程產生的抵費地透過公開競標，不僅能促進土地活化，所得收入更是專款專用。以去年（2025）底為例，縣府成功標售26筆重劃抵費地中的11筆，這些進帳全數歸入專戶，成為後續維護區內農路、水溝等公共設施的後盾。

    近6年來，縣府投入近8億元經費修繕重劃區道路，改善總長度高達22萬公尺，距離等於鋪出一條從彰化通往台北的道路，相當可觀。

    今年縣府編列3550萬元預算，針對鹿港鎮的鹿鳴、南勢、頂厝等重劃區，規劃修繕16條破損嚴重的農路，工程預計本週四（15）正式動工，預計改善長度約7653公尺，工程內容包含路面刨鋪、路基改良及增設交通標誌線，預計今年3月底前就能完工。

    縣府指出，「以地養地」的循環模式，減輕縣庫負擔，更讓農地重劃後的效益真正回饋到農民身上，實現農業環境的永續經營。

    農地變黃金！彰化縣累計完成59區重劃，讓原本零散、無路可通的「邊緣地」搖身一變成為臨路、排水佳且產權明確的肥沃良田。（縣府提供）

    農地變黃金！彰化縣累計完成59區重劃，讓原本零散、無路可通的「邊緣地」搖身一變成為臨路、排水佳且產權明確的肥沃良田。（縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播