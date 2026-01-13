以地養地！彰化6年砸8億元修農路 22萬公尺等於鋪到台北

彰化縣近年來投入8億多元改善農水路，經費來自農地重劃基金，基金又來自抵費地賣地收入，專款專用。（縣府提供）

全台農業大縣的彰化縣，農民對土地的需求與依賴極高。為了讓農地發揮最大效益，彰化縣政府多年來持續推動農地重劃，讓原本零散、無路可通的「邊緣地」搖身一變成為臨路、排水佳且產權明確的肥沃良田。

縣府自1959年起啟動農地重劃，至今陸續完成59個重劃區，總面積高達3萬7726公頃，重劃後的農地因配置完整、進出便利，土地身價隨之水漲船高。

請繼續往下閱讀...

地政處指出，重劃過程產生的抵費地透過公開競標，不僅能促進土地活化，所得收入更是專款專用。以去年（2025）底為例，縣府成功標售26筆重劃抵費地中的11筆，這些進帳全數歸入專戶，成為後續維護區內農路、水溝等公共設施的後盾。

近6年來，縣府投入近8億元經費修繕重劃區道路，改善總長度高達22萬公尺，距離等於鋪出一條從彰化通往台北的道路，相當可觀。

今年縣府編列3550萬元預算，針對鹿港鎮的鹿鳴、南勢、頂厝等重劃區，規劃修繕16條破損嚴重的農路，工程預計本週四（15）正式動工，預計改善長度約7653公尺，工程內容包含路面刨鋪、路基改良及增設交通標誌線，預計今年3月底前就能完工。

縣府指出，「以地養地」的循環模式，減輕縣庫負擔，更讓農地重劃後的效益真正回饋到農民身上，實現農業環境的永續經營。

農地變黃金！彰化縣累計完成59區重劃，讓原本零散、無路可通的「邊緣地」搖身一變成為臨路、排水佳且產權明確的肥沃良田。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法