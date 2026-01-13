搬舊床驚見3錢金耳環！ 彰化溪湖清潔隊秒還失主

8旬嬤屋主失而復得金耳環，感動地說「現在金子貴森森，沒想到有人這麼誠實」。（溪湖鎮公所提供）

國際金價持續攀升，台灣每錢飾金價格已衝破1萬7650元，但有人撿到金子還不心動！彰化縣溪湖鎮清潔隊昨（12）日在執行大型家具清運時，意外發現一對重達3.03錢的金耳環，隊員見狀立刻拿進屋內歸還，年逾8旬的失主阿嬤看到耳環又驚又喜，感動地說「現在金子貴森森，沒想到有人這麼誠實」，溪湖鎮長何炳樺也稱讚，這份拾金不昧的精神，比黃金更為可貴，將予以表揚。

溪湖鎮清潔隊昨日前往東寮里彰水路4段執行清運任務，在搬運1座舊木床與床頭櫃時，木床抽屜因搬動過程意外掉落，隨即滾出1個精緻的飾金盒，隊員打開查看，發現內藏1對金耳環，當下毫不遲疑，立即進屋詢問屋主。

請繼續往下閱讀...

年屆8旬的女屋主見到耳環時又驚又喜，她開心的說，早已忘記將金飾收在床底抽屜中，直到清潔隊員送還才恍然大悟，趕緊翻出當年的購買保單核對，確認金耳環重量為3.03錢，換算現值超過新台幣5萬元。老婦頻頻致謝，直呼「現在金子貴森森，丟了損失不小」，感謝隊員誠實又善良。

何炳樺表示，清潔隊同仁每日辛勤工作，不僅維護著城鎮的環境整潔，更用最實際的行動，守護著鄉親對公部門的信任。面對誘惑，隊員不假思索立即歸還，充分展現基層公務員誠實盡責的風範，無疑是這城市中最美的風景。他將公開表揚該名隊員，肯定其拾金不昧的精神。

彰化縣溪湖鎮清潔隊執行大型家具清運時，意外發現木床抽屜藏有一對重達3.03錢的金耳環。（溪湖鎮公所提供）

女屋主翻出當年的購買保單核對，確認金耳環重量為3.03錢，換算現值超過新台幣5萬元。（溪湖鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法